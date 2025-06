SV Bruckmühl holt Eigengewächse Wenzel und Bruens zurück

Denn sowohl Wenzel als auch Bruens durchliefen sämtliche Jugend- und Herrenmannschaften in Bruckmühl, sind mit mehreren Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft sehr gut befreundet und standen mit vielen dieser bereits in der Vergangenheit, teilweise sogar in der Jugend, gemeinsam auf dem Platz. Auch unter anderem Neu-Co-Trainer Benedikt Aigner kennen sie aus dieser Zeit.

Manuel Wenzel spielte bereits in der Landesliga für den SV Bruckmühl

Wenzel schaffte im Anschluss über die „Zwoate“ zur Saison 2022/2023 den festen Sprung in die erste Mannschaft. In zwei Jahren absolvierte der Innenverteidiger 25 Spiele in der Landesliga. Nach einer Spielzeit mit 24 Einsätzen in der Kreisliga ist der 26-Jährige fortan wieder zurück in Bruckmühl.

„Ich freue mich riesig, nach einem Jahr wieder hier in Bruckmühl zu sein und in Rot und Weiß aufzulaufen. Ich kenne fast jeden Spieler, habe mit den meisten schon zusammengespielt und weiß deshalb, was für eine Wahnsinns-Truppe hier seit dieser Woche wieder gemeinsam auf dem Platz steht und sich mit vollem Fokus auf eine geile Saison vorbereitet. Geh ma‘s o“, beschreibt Wenzel seine Gefühle nach dem Rückwechsel.

Constantin Bruens: Über den TuS Bad Aibling in die erste Mannschaft

Bruens schließt daran an: „Ich freue mich sehr, wieder für meinen Heimatverein aufzulaufen. Hier habe ich meine ersten Schritte gemacht, viele prägende Erfahrungen gesammelt. Umso schöner ist es, jetzt wieder Teil der Mannschaft zu sein und gemeinsam in die neue Saison zu gehen.“

Bruens kam nach seiner Jugendausbildung vorwiegend für die zweite Mannschaft in der A- und B-Blasse zum Einsatz und wagte im Sommer 2024 den Schritt in die Kreisliga. In Bad Aibling etablierte sich der ausgebildete Offensivspieler von Beginn an als Linksverteidiger und wurde in 25 Ligaspielen sowie in der Relegation eingesetzt. Nun will sich der 25-Jährige auch bei seinem Heimatverein eine Liga höher beweisen.