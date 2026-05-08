SV Bruckmühl holt Eigengewächs aus Paraguay zurück 18-jähriger Offensivspieler verstärkt SVB von Alexander Nikel · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser

Julian Parisi läuft ab Sommer wieder für den SVB auf. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl hat Julian Parisi verpflichtet. Der 18-jährige Offensivspieler kehrt nach Auslandsjahren in Spanien und Paraguay zu seinem Jugendklub zurück.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Nachdem bereits ein fundamentales Grundgerüst aus dem aktuellen Kader für die kommende Spielzeit zugesagt hat, darunter unter anderem – wie bereits medial bekannt gegeben – Kapitän Patrick Kunze, Tom Mühlhamer und Michael Kraxenberger, kann der SVB nun seinen ersten Neuzugang präsentieren. Julian Parisi ist nach mehreren Jahren in Südamerika zurück in Deutschland Mit Julian Parisi kehrt ein hochtalentierter Offensivspieler zu seinem Jugendklub zurück. Der 18-Jährige machte seine ersten fußballerischen Schritte einst als Kind in der Marktgemeinde. Später wechselte er zum DFI nach Bad Aibling.

Danach zog der Linksfuß mit seiner Familie nach Südamerika. In Paraguay wurde Parisi beim Guairena FC sowie beim Planta Urbana FC ausgebildet. Zwischendurch spielte er für ein halbes Jahr für Rayo Vallecano CF in Spanien. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland jetzt schließt er sich wieder dem SV Bruckmühl an – dieses Mal im Herrenbereich. Michael Straßer: „Julian passt perfekt zu unserer Philosophie“ Abteilungsleiter Michael Straßer freut sich über einen talentierten Neuzugang, der in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann: „Wir sind sehr glücklich, dass Julian den Weg zurück zu uns macht. Er ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung für die neue Saison. Wir können es kaum abwarten, ihn schon bald in unserem Trikot zu sehen. Julian passt mit seinem Profil, das er mitbringt perfekt zu uns und unserer Philosophie. Er ist jung, sympathisch, kommt aus unserer Jugend und ist in der Vergangenheit super ausgebildet worden. Zudem kennt er bereits den ein oder anderen aus der Mannschaft und aus dem Verein. In den Gesprächen haben wir direkt gemerkt, dass er große Lust auf Fußball hat.“