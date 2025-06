SV Bruckmühl: Gürtler, Stannek & Co. kehren zurück – Zehn Abgänge

Bruckmühl – Am vergangenen Wochenende luden die Bruckmühler Verantwortlichen zur Saisonabschlussfeier der Herren. Dabei bedankte sich Stephan Keller bei den vielen Helfern, den Trainerteams und auch den Spielern für Ihren Einsatz in der abgeschlossenen Spielzeit. Zudem verabschiedete der Sportliche Leiter einige Spieler, die den SV Bruckmühl im Sommer verlassen werden.

Des Weiteren müssen sich die Bruckmühler auch von Maurice Koller verabschieden, der in seinem ersten Herrenjahr vom FC Ismaning an die Mangfall gewechselt war, sich überragend ins Team integrierte, von Saison zu Saison stärker wurde und über die letzten vier Jahre zur absoluten Stammkraft reifte.

Mit Daniel Kobl verlässt ein weiterer Spieler mit ganz viel SVB-Vergangenheit das Team. Kobl schnürte bereits in der Jugend seine Schuhe für den SVB, war Teil der Landesligaaufstiegsmannschaft und spielte insgesamt bereits fünf Herrensaisons in Bruckmühl. Auch wenn er in der vergangenen Saison fast nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam und dort den gemeinsamen Aufstieg in die Kreisklasse feierte, hätten ihn die Verantwortlichen gerne weiter im Bruckmühler Dress gesehen.

Kaderplanung des SV Bruckmühl bereits früh abgeschlossen

Ganze zwölf SV-Bruckmühl-Fußballjahre bringt Fynn Spitzer mit. Vom Jugendspieler über die dritte und zweite Herrenmannschaft reifte Spitzer zum Herrenspieler mit ganz viel SVB-DNA. Dabei war er an drei Herrenaufstiegen der unterschiedlichen Mannschaften beteiligt und gerade auch auf dem Sprung, eine wichtige Größe in der Ersten zu werden. Nun verschlägt es Spitzer aus privaten Gründen nach München, wo er zukünftig weiter Fußballspielen wird.

Gleichzeitig waren die beiden SVB-Hauptverantwortlichen, Stephan Keller und Michael Straßer, nicht untätig und konnten die Kaderplanung für die neue Saison schon abschließen. Den zehn Abgängen stehen fünf Neuzugänge und das Comeback der „Oldies“ gegenüber.

Gürtler, Keller, Stannek & Co. laufen wieder für die Erste auf

Bei den Neuzugängen hält sich Keller noch bedeckt, bestätigt aber die Rückwechsel einiger Spieler aus der zweiten Mannschaft: „Wir bedanken uns bei den Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die zukünftigen Engagements nur das Beste - und ja, wir konnten fünf mega interessante Spieler zu uns nach Bruckmühl lotsen und es kommen fünf Spieler der aktuellen zweiten Mannschaft zurück in die Erste. Dazu gehören Philipp Keller, Maximilian Gürtler, Gerhard Stannek, Luca Piga und Anian Folger. Letzterer fällt leider aus gesundheitlichen Gründen länger aus.

Nachdem wir auch mit Leon Schalli aufgrund seines Kreuzbandrisses in der kommenden Saison nicht planen können, Johannes Brendle nach seiner Sprunggelenk-Operation noch Zeit benötigt und Franz Schreder mit einer Schulterverletzung länger ausfällt, bekommen einige U19-Spieler, die im Sommer zu den Herren hochkommen, die Chance, sich in der Ersten zu zeigen. Wir haben damit eine schlagkräftige Truppe für die Erste und Zweite zusammen, gehen aber demütig an die Aufgaben heran. Wie es bei der Dritten weitergeht, klären wir die nächsten Wochen.“

Straßer: „Lieber spielen wir als eingeschworener Haufen in einer Liga, die sportlich zu uns passt“

Ähnlich sieht es Abteilungsleiter Michael Straßer: „Danke auch von mir nochmal an die Jungs, die uns verlassen. Schade, bei einigen Spielern hatten wir natürlich die Hoffnung, dass sie den eingeschlagenen Weg mitgehen und sie sich in ihrer angedachten Rolle als `Next Generation´ nach dem Rücktritt der SVB-Urgesteine im letzten Sommer entfalten. Wir wussten aus den Spielergesprächen im Frühjahr, dass es anders kommen wird, und konnten durch eine bewusst früh gesetzte Entscheidungsdeadline auf die Veränderungen reagieren.

Es ist jetzt aber auch nicht so, dass unser Weg gescheitert ist. Dass es irgendwann wieder runtergehen wird, war klar. Viele hatten uns nur das eine Landesligajahr zugetraut. Am Ende sind es vier geworden. Vor allem die letzte Saison und der erneute Umbruch haben uns gezeigt, dass es für uns als Verein viel wichtiger ist, sich wieder auf das zu besinnen, was uns als Gemeinschaft auszeichnet. Lieber spielen wir als eingeschworener Haufen in einer Liga, die sportlich zu uns passt, als ständig mit Transfers externer Spieler ohne Bezug zum Verein einen Spagat vollbringen zu müssen, um das Maximale sportliche herausholen zu können.

Da geht’s jetzt wieder stärker back to the roots: Viel SVB-DNA, jungen Spielern aus der eigenen Jugend die Chance geben sowie mit ausgewählten regionalen Top-Talenten und Top-Spielern verstärken. Mich freut es daher richtig, dass trotz der vielen Abgänge fast Zweidrittel der ersten Mannschaft und die zweite Mannschaft nahezu komplett zusammenbleiben, die Oldies zurückkommen, wir U19-Spielern die Chance geben und wir richtig gute Transfers, wovon auch zwei Rückkehrer mit SVB-Stallgeruch dabei sind, machen konnten.“

Trainingsauftrag bei der ersten Mannschaft ist am 23. Juni. In der Vorbereitung geht es unter anderem gegen den SV Ostermünchen, die U19 des FC Deisenhofen und den FC Neuhadern. Zudem findet am 05. Juli wieder der Kunze Cup statt, zu dem der TSV 1860 Rosenheim kommt