SV Bruckmühl: „Eindeutig, warum Schwaig vorne und wir hinten stehen“

Der SV Bruckmühl unterlag am 32. Spieltag der Landesliga Südost dem FC Sportfreunde Schwaig mit 1:5. Raffael Ascher erzielte am Samstag im Mangfallstadion vier Tore.

Bruckmühl – David gegen Goliath hieß es am Samstagnachmittag im Mangfallstadion als der SV Bruckmühl, der bereits vor der Partie als erster Bezirksliga-Absteiger feststand, dem Meister FC Sportfreunde Schwaig gegenüberstand. Die klare Rollenverteilung zeigte sich nach dem Schlusspfiff ebenso an der Anzeigetafel. Der SVB verpasste eine Überraschung und musste sich dem Bayernliga-Aufsteiger schlussendlich deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

Cheftrainer Mike Probst musste gegen die Gäste aus dem Landkreis Erding erneut auf zahlreiche Spieler aus Verletzungs-, Krankheits- sowie privaten Gründen verzichten. Von Beginn an nahm der haushohe Favorit die Spielkontrolle an sich. Doch entweder verfehlten die Gäste aus Schwaig das Bruckmühler Gehäuse oder Torwart Manuel Aigner konnte sich auszeichnen. Topstürmer Raffael Ascher ließ vor der Pause mehrere aussichtsreiche Chancen zur Führung aus. Vereinzelt konnten die Hausherren sogar selbst Nadelstiche nach vorne setzen. Ein Abschluss von Kapitän Lennard Schweder war allerdings zu unplatziert.

Folglich hielt der Underdog zur Halbzeit ein torloses Remis und auch die Hoffnung auf eine faustdicke Überraschung. „Wir haben eine erste Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Schwaig gesehen. Somit war das Ziel ohne Gegentor zu bleiben, umgesetzt“, kommentierte Probst die erste Hälfte.

Der zweite Spielabschnitt begann allerdings denkbar schlecht für den SVB. Knapp fünf Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da bugsierte Innenverteidiger Albin Krasnic den Ball ins eigene Netz. Doch mitten in der Drangphase der Schwaiger, in der Ascher erneut eine gute Gelegenheit verpasste, nährte Patrick Kunze die Hoffnungen auf einen Coup. Der Außenverteidiger traf zum überraschenden Ausgleich: „Die Führung des Meisters nach eine Standardsituation konnten wir mit dem vielleicht schönsten Spielzug des Spiels egalisieren. Leider hielt der Ausgleich nicht lange und wir gerieten erneut mit einem Standard ins Hintertreffen“, beschrieb Probst seine wechselhafte Gefühlslage.

Raffael Ascher entscheidet Partie mit Viererpack

Denn fast im direkten Gegenzug war es dann soweit. Ascher zeigte mal wieder seine Qualitäten und brachte die Sportfreunde erneut in Führung. In der Folge nahm der Druck des Tabellenführers immer weiter zu. Bruckmühl konnte nicht mehr für offensive Entlastung sorgen. Nach 67 Minuten legte Ascher seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag nach. Damit war die Partie endgültig entschieden. Nur wenige Zeigerumdrehungen später schnürte der Zweite der Torschützenliste seinen Dreierpack. Kurz vor dem Ende stellte der 28-Jährige mit seinem vierten Tor den Endstand her. Dieses Mal verwandelte er vom Elfmeterpunkt.

Schwaig „schraubte durch unsere Mithilfe das Ergebnis nach oben“

„Nach unserem Ausgleich zeigte sich eindeutig, warum Schwaig vorne und wir hinten stehen. Der Gegner schraubte durch unsere Mithilfe das Ergebnis auf nach oben und ging verdient als Sieger vom Platz“, schloss Probst sein Statement ab.

Für den SV Bruckmühl geht es am kommenden Samstag weiter. Im letzten Auswärtsspiel der Saison geht es zum VfB Forstinning. Anstoß im Sportpark Forstinning wird um 14:30 Uhr sein.