SV Bruckmühl: Drei Abgänge, zwei Neue – Mit 50 Mann ins Trainingslager

Die erste Mannschaft des SV Bruckmühl bereitet sich bereits seit Ende Januar auf die Rückrunde vor. Die Zweite und Dritte sind in der vergangenen Woche wieder in das Training eingestiegen. In der nächsten Woche geht es ins Trainingslager nach Kroatien.

Für einige Spieler des Landesliga-Kaders war die Pause in diesem Winter besonders kurz. Knapp zwei Wochen nach der Auswärtspartie beim TSV Kastl stand eine Auswahl rund um Lennard Schweder beim Sparkassenpokal in Rosenheim auf dem Parkett. Nach Siegen gegen den TSV 1921 Bernau (2:1), den SV Leobendorf (8:4) und den TSV Rimsting (1:2) und Niederlagen gegen den TSV Emmering (0:2) und den SV Aschau/Inn (2:4) war dort auf aufgrund des direkten Vergleichs zwischen drei Mannschaften allerdings bereits in der Vorrunde Schluss.

Nachdem alle Akteure die jährliche Weihnachtsfeier, die erneut zusammen mit den Frauen der (SG) SV Bruckmühl/SC Höhenrain in der Kulturmühle abgehalten worden war, schadlos überstanden hatten, fiel für die erste Mannschaft am 20. Januar der Startschuss für die Vorbereitung auf die Mission „Klassenerhalt“. Zuvor wurden Schweder & Co. in den ersten Januar-Wochen mit mehreren Stabilisierungs- und Kraftausdauereinheiten im Rahmen der Skigymnastik der Sparte Wintersport fit gemacht.

Bereits kurz nach dem letzten Landesliga-Spiel im Jahr 2024 konnten die Verantwortlichen bereits bekanntgeben, dass Mike Probst und Michael Wolff, die ursprünglich als Interimstrainer zurückgekommen waren, das Team bis zum Saisonende betreuen werden.

Biegel, Simm und Mühling weg – Dziduch kommt aus der Kreisliga

Im Kader dagegen gab es die ein oder andere punktuelle Veränderung. Nicht mehr im Frühjahr mit dabei sein werden Justin Mühling, Noah Simm und Maximilian Biegel. Mühling hat sich nach seinem Kreuzbandriss im Herbst dazu entschlossen, es nach seiner vollständigen Genesung zuerst einmal wieder bei einem niedrigklassigeren Verein probieren zu wollen. Der Wechsel von Simm zum SV Nord Lerchenau stand aufgrund seines Umzugs nach München bereits länger fest. Biegel zieht es zum Ligakonkurrenten TSV 1880 Wasserburg: „Wenn du Letzter bist und dein Kapitän dich im Winter verlassen will, dann könnte man ganz viel darüber sagen, das bringt aber nichts“, kommentierte Abteilungsleiter Michael Straßer den Abgang.

Neu im Aufgebot sind Manuel Künzler und Eryk Dziduch. Künzler bestreitet die Vorbereitung mit dem Landesliga-Team. Der 27-Jährige aus der „Zwoaten“ debütierte bereits in der Hinrunde gegen den FC Schwabing und kam in der Folge noch drei weitere Male zum Einsatz. Dziduch kam vom SV Schloßberg-Stephanskirchen. Der Außenverteidiger hatte das Trainerteam zuvor in mehreren Probeeinheiten überzeugt. Sein Debüt feierte der 26-Jährige beim 3:0-Testspielerfolg beim ESV Freilassing am Samstag. Vinzenz Egger brachte den SVB nach 30. Minuten in Führung. Michele Cosentino erhöhte mit einem Doppelpack unmittelbar vor Spielende.

SV Bruckmühl II bestreitet drei Vorbereitungsspiele

In den ersten beiden Vorbereitungspartien war der SV Bruckmühl zuvor ohne Treffer geblieben. Gegen die U19 des FC Deisenhofen, die in der Bayernliga antritt, musste sich die Truppe von Cheftrainer Mike Probst mit einem 0:0 begnügen. Beim SV Miesbach, dem Überraschungsteam der Bezirksliga Ost, gab es eine 0:6-Niederlage. Bevor es am 1. März in der Landesliga gegen Tabellenführer TuS Geretsried weitergeht, steht am 22. Februar noch das Testspiel gegen den SV Bad Heilbrunn aus der Bezirksliga Süd an.

Maxilian Gürtler wurde für seinen Fallrückzieher gegen den VfR Garching in der Landesliga Südost vom BFV mit dem Pokal für den "Bayern-Treffer des Monats" ausgezeichnet. Der Stürmer der zweiten Mannschaft kehrte am vergangenen Montag mit seinen Teamkollegen in den Trainingsbetrieb zurück. Im Rahmen der Vorbereitung stehen drei Testspiele an. Am 22. Februar geht es in Miesbach gegen den A-Klassist TSV Weyarn (18:00 Uhr). Eine Woche darauf duelliert sich das Team von Benedikt Aigner und Erich Dreher mit dem TSV Irschenberg (16:30 Uhr), ebenfalls aus der A-Klasse. Zum Abschluss der Vorbereitung testet der Tabellenführer der A-Klasse am 8. März (16:30 Uhr) gegen den Kleisklassist ASV Au. Externe Abgänge musste das Trainerduo nicht verzeichnen. Mit Maximilian Haak kehrte im Winter dagegen ein Eigengewächs aus Weyarn zurück zum SVB.

SV Bruckmühl reist mit knapp 50 Mann ins Trainingslager

Die dritte Mannschaft ist seit vergangenem Dienstag zurück auf dem Rasen. Das B-Klasse-Team des SVB testet zweimal zu Hause, am 26. Februar gegen den SC Höhenrain II (19:30 Uhr) sowie am 5. März gegen Türkspor Rosenheim II.

Den Großteil der kommenden Trainingswoche werden alle drei Mannschaften nicht in Deutschland bestreiten. Mit einem Aufgebot von rund 50 Personen, darunter auch mehrere Talente der A-Jugend, die im Frühjahr um den Aufstieg in die BOL kämpft, reist der SV Bruckmühl am Mittwochmorgen ins alljährliche Trainingslager. Im kroatischen Novigrad stehen für die beiden Trainingsgruppen bis Sonntag insgesamt 12 Einheiten an. Die Erste testet zum Abschluss vor Ort noch gegen den Pöller Sportklub aus der Oberliga Süd Ost, der fünfthöchsten Spielklasse in Österreich.