SV Bruckmühl, DFB und BFV veranstalten "Tag des Mädchenfußballs" Am 26. Juli von SV Bruckmühl · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser

Der Tag des Mädchenfußballs findet beim SV Bruckmühl statt.

Dem SV Bruckmühl wird eine besondere Ehre zu teil. Am 26. Juli richtet die Fußball-Abteilung in Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Bayerischen Fußball-Bund (BFV) in Bruckmühl den „Tag des Mädchenfußballs“ aus.

Die Veranstaltung dienst vorrangig dazu, in der Region für den Mädchen- und Frauenfußball zu werben, erste Berührungspunkte für interessierte Mädchen zu schaffen oder einfach einen tollen Tag mit Gleichgesinnten zu verbringen. Ab 10 Uhr finden auf dem Sportgelände des SV Bruckmühl (Am Sportplatz 10 I 83052 Bruckmühl) zunächst verschiedene Trainingsübungen statt, darunter eine Ballschule, Torschüsse, Torwarttechnik und darüber hinaus auch jede Menge Spiele und Spaß.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen, organisiert und gesponsert vom SVB, findet am Nachmittag bis 15 Uhr ein Funino- und Spaßturnier in kleinen Gruppen statt. Der SV Bruckmühl freut sich auf euer Kommen! Anmeldungen sind unter sv.bruckmuehl.frauenfussball@web.de möglich.