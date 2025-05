SV Bruckmühl: Bezirksliga-Planungen laufen – Zweite vor Aufstieg

Die erste Mannschaft konnte den sich bereits seit Winter abzeichnenden Abstieg aus der Landesliga Südost nicht abwenden. Dies steht nach der 0:3-Niederlage beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen auch rechnerisch fest. Damit wird die hochspielende Mannschaft des SVB in der kommenden Spielzeit erstmals seit der Corona-Saison 2019/2021 wieder in der Bezirksliga antreten.

Bruckmühl – Die Spielzeit 2024/2025 im oberbayerischen Amateurfußball befindet sich mitten in der heißen Phase. Nur noch wenige Partien sind in den untersten Ligen zu absolvieren. In der neuen Ausgabe des „SVB-Monatsberichts“ werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse der drei Herrenmannschaften des SV Bruckmühl im April sowie auf die Ausgangslage für den Saisonendspurt.

Im Hintergrund laufen bei den Verantwortlichen bereits seit einiger Zeit intensiv die personellen Planungen für das neue Spieljahr: "In der Organisation liegt nach dem Feststehen des Abstieg der Fokus klar auf der kommenden Saison. Sowohl im Trainerteam als auch beim Kader sind wir auf einem sehr guten Weg."

SV Bruckmühl II kann Saison mit Aufstieg und Meisterschaft krönen

In allen fünf Spielen im April ging das Team von Cheftrainer Mike Probst schlussendlich als Verlierer vom Feld. Auch in den drei Kellerduellen gegen den Sportbund Chiemgau Traunstein, den TSV Eintracht Karlsfeld sowie gegen Aufsteiger FC Schwabing gab es nichts zu holen. Die Niederlagen gegen den FC Unterföhring und den 1. FC Garmisch-Partenkirchen schlossen den punktelosen Monat der Ersten ab. Mit 19 Punkten aus 32 Spielen liegt die Probst-Elf abgeschlagen auf dem letzten Platz. Vier Zähler sind es nach dem BFV-Fehler auf den Vorletzten und elf Punkte auf die Relegationszone.

Die Zwoate hat ihre Siegesserie aus den ersten Spielen nach der Winterpause eindrucksvoll fortgesetzt. Alle vier Partien im vergangenen Monat konnte die Mannschaft von Trainerduo Benedikt Aigner und Erich Dreher siegreich gestalten. Zum Monatsauftakt gab es in einem wilden Spiel einen 8:3-Erfolg über den FC Iliria Rosenheim. Unser A-Klassen-Tabellenführer gab vor der Pause eine 2:0-Führung her, drehte im zweiten Durchgang aber auf und entschied die Partie im „Käfig“ am Ende deutlich für sich. Neben Dreierpacker Maximilian Gürtler hatte auch Daniel Kobl maßgeblichen Anteil am Kantersieg. Der Joker erzielte zwei Tore selbst und bereitete ein Tor vor. Damit sicherte er sich verdientermaßen den Titel „Spieler der Woche“.

SV Bruckmühl II: Souveräne Tabellenführung vor Saisonfinish

Auch gegen den ASV Au II siegte der Primus souverän. Anton Schmid, Anian Folger und Patrick Gigla trafen zum 3:0-Erfolg. Beim ASV Rott am Inn folgte eine Woche später der nächste Kantersieg. 9:1 hieß es am Ende. Gürtler traf doppelt, Gigla dreifach und Lukas Steiner, der zuvor bereits 70 Kilometer auf dem Rennrad abgespult hatte, sogar viermal. Zweiterer bereitete zudem vier Tore weiter.

Mit dem 2:0-Derbysieg beim TuS Bad Aibling, die Tore erzielten Gigla und Folger, hat sich die zweite Mannschaft im letzten April-Spiel eine optimale Ausgangslage für die entscheidende Saisonphase geschaffen. In den nächsten Partien geht es unter anderem gegen Verfolger TSV Hohentann-Beyharting. Danach könnten der Kreisklassen-Aufstieg und die Meisterschaft schon fix sein.

Anders stellt sich die Lage der Dritten dar. Vier Spieltage vor Schluss steht das Team in der B-Klasse auf dem ersten Abstiegsrang. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegszone. Zudem hat der SVB III bereits ein Spiel mehr absolviert und am letzten Spieltag spielfrei.

SV Bruckmühl III muss weiter um den B-Klassen-Klassenerhalt zittern

Im Mai gab es drei Niederlagen, ein Remis sowie den ersten Sieg im Jahr 2025. Im Kellerduell beim TSV 1932 Aßling II unterlag die Dritte hochverdient mit 1:4. Den zwischenzeitlichen Führungstreffer hatte Christoph Wagner erzielt. Am darauffolgenden Spieltag musste sich die Mannschaft mit einem 3:3-Unentschieden gegen den SV Westerndorf II zufriedengeben. Gegen eines der Topteams der Liga lag man durch Tore von Mika Müller, Andreas Renz sowie einem Eigentor mehr als verdient mit 3:1 in Führung, verpasste es sogar, den Vorsprung weiter auszubauen und kassierte aber in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Eine Woche später klappte es dann aber mit dem ersten Sieg. Wagner mit einem Doppelpack und Kapitän Ludwig Volke trafen zum Erfolg über das Spitzenteam SV Schloßberg-Stephanskirchen II. Der nächste Rückschlag folgte dann am vergangenen Wochenende gegen den TuS Großkarolinenfeld II. Am Ende stand eine 0:5-Niederlage. Die Höhe des Ergebnisses spiegelte allerdings nicht den Spielverlauf und die Spielanteile wider. In den verbleibenden Begegnungen geht es nun noch gegen den SC 03 Pullach, den SV Ostermünchen II sowie im Derby gegen den SV Vagen.