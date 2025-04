– Foto: Robert Gertzen

SV Bruchhausen-Vilsen will zurück in die Spur finden Trainer Torsten Klein fordert im Heimspiel gegen Steimbke den Start einer Siegesserie im Aufstiegskampf

Die Ausgangslage ist klar: Der SV Bruchhausen-Vilsen geht als Tabellenführer in den 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 und will seine Spitzenposition mit einem Heimsieg gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke untermauern. Für Trainer Torsten Klein ist das Spiel am Sonntag (15 Uhr) der Beginn einer entscheidenden Phase. „Nach drei sieglosen Spielen auswärts sind wir auf jeden Fall am Drücker“, sagt er. „Wir wollen unbedingt diesen Dreier holen.“

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen SV Brigitta-Elwerath Steimbke SV B-E Steim 15:00

Die Voraussetzungen dafür haben sich am Donnerstagabend noch einmal verbessert. „Drakenburg hat zu Hause gegen Twistringen verloren. Das spielt uns natürlich in die Karten“, erklärt Klein. Bruchhausen-Vilsen steht mit 58 Punkten knapp vor dem TuS Drakenburg (55), der ein Spiel mehr absolviert hat. Der Druck, die Tabellenführung zu verteidigen, ist dennoch spürbar: „Deswegen ist es jetzt enorm wichtig, diese letzten fünf Spiele am besten alle zu gewinnen.“ Respekt vor Steimbke – Fokus auf sich selbst