SV Bruchhausen-Vilsen vor schwierigem Derby in Heiligenfelde

Bruchhausen-Vilsen – Spitzenreiter SV Bruchhausen-Vilsen steht nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Sulingen vor der nächsten Bewährungsprobe. Am kommenden Sonntag wartet mit dem SV Heiligenfelde ein unbequemer Gegner im Nachbarschaftsduell – eine Partie, die für beide Mannschaften von großer Bedeutung ist.

Trainer Torsten Klein spricht offen über die Zielsetzung seiner Mannschaft: „Nach der Niederlage letzte Woche gilt es, wieder in die Spur zu kommen, erfolgreich zu sein, Punkte zu holen.“ Trotz weiterhin komfortabler Tabellenführung – acht Punkte vor dem engsten Verfolger TuS Drakenburg – weiß der Coach um die Brisanz des Derbys: „Es steht ein Nachbarschaftsderby an, das wird eine sehr schwierige Aufgabe.“

Klein sieht Heiligenfelde vor allem in der Defensivarbeit als sehr kompakt und diszipliniert agierend. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der defensiv sehr stark steht“, erklärt der 54-Jährige. Besonders im Fokus: das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber. „Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir da nicht in den Konter laufen. Heiligenfelde lässt hinten wirklich sehr, sehr wenig zu.“ Auch in der Offensive sieht Klein klare Gefahren: „Vorne haben sie mit Tamino Köhler und Leo Wolf zwei exzellente Angreifer – das ist eine Qualität, die wir nicht unterschätzen dürfen.“

Hinzu kommt die angespannte Situation bei den Gastgebern, die als Tabellenzehnter noch um den Klassenerhalt kämpfen. „Der Gegner steht ebenfalls unter Druck, braucht noch ein, maximal zwei Dreier, um sich zu retten“, so Klein. „Das wird ein ganz intensives Spiel. Für beide Teams geht es um viel.“