SV Bruchhausen-Vilsen vor Mammutaufgabe in Hemmingen

Am 7. Spieltag der Landesliga Hannover steht dem SV Bruchhausen-Vilsen eine der schwerstmöglichen Aufgaben bevor: Der Aufsteiger gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim ungeschlagenen Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld. Die personell dezimierten Gäste reisen mit vier Niederlagen in Serie im Gepäck an – und der Erkenntnis, dass ein Punktgewinn einer echten Sensation gleichkäme.

Torsten Klein bemühte sich im Vorfeld der Partie um realistische Töne – und um Galgenhumor. „Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, am Wochenende beim Tabellenführer in Hemmingen antreten zu dürfen“, sagte der SVB-Trainer mit hörbarem Respekt. „Natürlich eine mega schwere Aufgabe.“

Während der Spitzenreiter zuletzt souverän mit 2:0 in Tündern gewann und aus sechs Spielen fünf Siege und ein Remis vorweisen kann, steckt Bruchhausen-Vilsen tief im unteren Tabellendrittel fest. „Das ist natürlich die genau gegensätzliche Tendenz, die wir haben. Die Favoritenrolle ist ganz klar verteilt.“

Die Aussichten werden durch den ohnehin dünn besetzten Kader weiter getrübt. „Wir sind dezimiert, einige aus der Startelf fehlen am Wochenende“, so Klein. Besonders bitter: Die schwere Knieverletzung von Mittelfeldspieler Mathis Wohlers hat sich bestätigt.

„Leider hat sich der Verdacht bestätigt – es ist ein Riss des vorderen Kreuzbandes. Die Saison ist damit für ihn vorbei“, sagte Klein. Der Mittelfeldspieler hatte bereits in der Vergangenheit mit einer ähnlichen Verletzung zu kämpfen. „Das ist natürlich megabitter. Da ist so ein Fußballspiel wirklich zweitrangig.“

Klein nutzte die Gelegenheit, seinem Schützling öffentlich Genesungswünsche zu übermitteln: „Das tut uns allen sehr leid. Ich wünsche ihm auf diesem Wege gute Besserung.“

„Alles geben – und schauen, was rauskommt“

Trotz aller personellen Rückschläge will Bruchhausen-Vilsen die Partie nicht kampflos abschenken. „Wir werden eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die auf dem Platz alles geben wird“, kündigte Klein an.

Eine klare Zielsetzung vermeidet der Trainer bewusst: „Es ist schwierig, da ein konkretes Ziel auszugeben. Natürlich wollen wir versuchen, eine Sensation zu schaffen. Aber wir wissen auch, das realistisch einzuschätzen.“

Ob am Ende tatsächlich eine Überraschung steht oder „das normale Ergebnis“ eintritt, wie Klein es ausdrückt, wird sich am Sonntag zeigen. Die Rollenverteilung jedenfalls ist eindeutig: Hemmingen als Ligaprimus gegen einen Aufsteiger in Not.