SV Bruchhausen-Vilsen verkauft sich beim Spitzenreiter teuer

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat beim Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld eine engagierte Vorstellung geboten, musste sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Trotz der sechsten Saisonniederlage zeigte sich Trainer Torsten Klein mit dem Auftritt seiner personell arg gebeutelten Mannschaft zufrieden: „Wir haben eine tolle kämpferische Leistung gezeigt und uns wirklich in jeden Ball geschmissen.“

Von Beginn an bestimmte Hemmingen das Spiel. „In den ersten zwanzig Minuten hatten sie drei richtig gute Chancen“, so Klein. „Aber unser Torwart Maxi Kues hat überragend gehalten und uns lange im Spiel gehalten.“ Den Führungstreffer für den Spitzenreiter erzielte Niclas Tanner in der 25. Minute.

Doch Bruchhausen-Vilsen ließ sich nicht abschütteln – und profitierte wenig später vom Fehler des Gegners. Ein Eigentor von Luca Joel Warnecke (36.) brachte den 1:1-Ausgleich und ließ beim Außenseiter kurz Hoffnung aufkeimen. „Wir hatten sogar vor der Halbzeit noch eine richtig gute Chance – ein Schuss aus sechzehn Metern, den der Keeper gerade noch zur Ecke lenkt“, so Klein.

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich dann kurz nach dem Seitenwechsel. „In der 58. Minute läuft Manka Madun alleine aufs Tor zu – und scheitert am Torwart“, erinnerte sich Klein. „Wenn der reingeht, führen wir plötzlich 2:1. Das wäre sicherlich nicht verdient gewesen – aber da fragt am Ende keiner mehr nach.“

Stattdessen drehte Hemmingen wieder auf: Adrian Udovicic traf in der 65. Minute zur erneuten Führung. In der Nachspielzeit sorgte Fiete Hartwig nach einem Konter für das 3:1. „Hinten raus haben wir alles aufgemacht, da fällt dann das Dritte – das ist dann nur logisch.“

„Kein Vorwurf an die Mannschaft“

Trotz des erneut leeren Punktekontos war Klein stolz auf seine Elf, die mit zahlreichen Ausfällen zurechtkommen musste. „Wir hatten auf der Bank nur Spieler aus der zweiten Mannschaft und unseren Ersatztorwart. Trotzdem hat sich das Team großartig verkauft.“

Dass Hemmingen die Partie über weite Strecken kontrollierte, wollte der Coach nicht schönreden: „Es war insgesamt eine verdiente Niederlage, das muss man neidlos anerkennen. Aber mit etwas Spielglück hätten wir vielleicht sogar etwas mitnehmen können.“

Bruchhausen-Vilsen weiter auf Platz 14

In der Tabelle bleibt der SV Bruchhausen-Vilsen mit drei Punkten aus sechs Spielen auf Rang 14. Punktgleich stehen auch Ochtersum und Tündern im Tabellenkeller. Am kommenden Spieltag wird es gegen einen direkten Konkurrenten darum gehen, die Negativserie endlich zu beenden.

SC Hemmingen-Westerfeld – SV Bruchhausen-Vilsen 3:1

SC Hemmingen-Westerfeld: David Ndiaye, Ole Bentlage (59. Michael Gerlach), Clemens Grage, Denis Rosnowski, Yannick Kranz, Bethel Mensah (59. Justin Hansow), Noah Herhaus, Niclas Tanner, Luca Joel Warnecke (80. Marlo Smak), Adrian Udovicic (69. Maksym Kurupko), Alexander Druzhynin (59. Fiete Hartwig) - Trainer: Tim-Hendrik Hoffmann

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Florian Wacker, Justus Wicke, Dennis Böschen, Nick Plate, Timo Beckedorf, Marvin Glander, Bjarne Meyer, Manka Madun, Leo Wolf, Salam Garaf (64. Adrian Krause) - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

Schiedsrichter: Jools-Niel Noack - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Niclas Tanner (25.), 1:1 Luca Joel Warnecke (36. Eigentor), 2:1 Adrian Udovicic (65.), 3:1 Fiete Hartwig (90.+2)