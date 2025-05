SV Bruchhausen-Vilsen steigt in die Landesliga auf

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat die sportlich perfekte Saison zur Realität gemacht: Mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Luthe sicherten sich die Blau-Weißen vorzeitig die Meisterschaft und damit den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Die Grundlage für den Erfolg war ein furioser Beginn – und ein Gegner, der „dann doch nur zum Gratulieren da war", so der eigene Trainer der Gäste.

Für den SV Bruchhausen-Vilsen war dieser Moment ein psychologischer Befreiungsschlag. „Das war so ein Riesenballast, der da runtergefallen ist“, sagte Torsten Klein, Trainer der Gastgeber. „Wir haben dann eine ganz tolle erste Halbzeit gespielt.“ Nach Treffern von Jost-Eike Behrens (25.) und Nick Brockmann (29.) stand es bereits zur Pause 3:0 – und der Aufstieg war greifbar nah.

Der TSV Luthe fand über weite Strecken keinen Zugriff. „Wir standen irgendwo im Nirgendwo“, analysierte Oehmigen. „Nicht tief, nicht hoch – einfach nicht da, wo wir sein wollten.“ In der Halbzeit war der Fokus dann klar: „Nicht noch mehr Tore kassieren, das Torverhältnis nicht ruinieren.“ Eine taktische Umstellung sorgte für mehr Stabilität in Hälfte zwei, doch erneut Nick Brockmann (66.) erhöhte auf 4:0, bevor Silas Schwarzenstein (88.) per Einzelaktion Ergebniskosmetik betrieb.

Dennoch blieb Oehmigen selbstkritisch: „Wir waren nicht der Gegner, der es Bruchhausen schwer gemacht hat. Wir sind letztlich nur zum Gratulieren angereist.“ Gleichzeitig betonte er den Respekt vor dem Aufsteiger: „Die ersten 30 Minuten haben sie gespielt wie ein Aufsteiger. Absolut verdient.“

Historischer Erfolg für den SVB

Für Bruchhausen-Vilsen bedeutete der Schlusspfiff mehr als nur drei Punkte: „Danach war große Party angesagt“, berichtete Klein. „Urkunden, ein Ball – und eine intensive Nacht.“ Mit sichtlichem Stolz resümierte der Coach: „Wir wollten in die Top vier, aber niemand hat an den Aufstieg geglaubt. Jetzt spielen wir erstmals in der Landesliga. Das ist ein Riesenerfolg.“

Ziele vor dem Saisonfinale

Während Bruchhausen-Vilsen am kommenden Spieltag beim abgeschlagenen Tabellenletzten SC Haßbergen gastiert, will Luthe im Heimspiel gegen den SV Heiligenfelde den Klassenerhalt endgültig sichern. „Auch wenn mir viele schon gratulieren – rechnerisch ist es noch nicht durch“, sagte Oehmigen. „Wir wollen uns mit einem Heimsieg verabschieden. Dann können wir endgültig sagen, dass wir unser zehntes Jahr im Bezirk feiern.“