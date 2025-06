SV Bruchhausen-Vilsen rüstet weiter auf

Der SV Bruchhausen-Vilsen treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und stellt vier Neuzugänge vor, die dem Kader sowohl Erfahrung als auch frische Impulse verleihen sollen. Insbesondere in der Offensive setzt der Verein auf altbekannte Stärken und junge Talente.

Mit Salam Garaf kehrt ein echter Torjäger zurück zum SVBV. Der Angreifer, der bereits in der Vergangenheit für die erste Herrenmannschaft auflief, erzielte in der vergangenen Saison bemerkenswerte 45 Treffer für Inter Komata in der 1. Kreisklasse und wird künftig wieder das lila-weiße Trikot tragen.

Auf der Torwartposition verstärkt sich der Klub mit Eric Schröder, der vom Oberligisten Germania Egestorf-Langreder kommt. Der Wechsel eines so hochklassig erfahrenen Keepers dürfte dem SVBV zusätzliche Stabilität im Defensivverbund verleihen.