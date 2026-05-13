SV Bruchhausen-Vilsen holt Talent aus Sudweyhe

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Noah Jahnel den sechsten Sommerneuzugang für die erste Herren vorgestellt. Der 18-Jährige wechselt aus der A-Jugend des TuS Sudweyhe nach Bruchhausen-Vilsen.

Jahnel spielte zuletzt in der A-Junioren Niedersachsenliga und konnte trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Besonders seine Vielseitigkeit macht den Defensivakteur für den SVBV interessant: Der Brokser ist sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld einsetzbar.

Aktuell befindet sich Jahnel noch in der Rehabilitation nach einer Verletzung. In Bruchhausen-Vilsen wird dennoch großes Vertrauen in das Potenzial des Nachwuchsspielers gesetzt, dessen Zusage intern entsprechend positiv aufgenommen wurde.