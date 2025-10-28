SV Bruchhausen-Vilsen geht beim SV Bavenstedt unter

Am 14. Spieltag der Landesliga Hannover unterlag der SV Bruchhausen-Vilsen beim SV Bavenstedt deutlich mit 1:7. Der Tabellenvorletzte kassierte damit die zweite Niederlage in Folge und bleibt tief im Tabellenkeller.

Zu Beginn sah es noch ordentlich aus. „In den ersten zehn Minuten hatten wir fünf Eckbälle und waren eigentlich gut im Spiel“, sagte Trainer Torsten Klein. Doch die frühe Führung von Bavenstedt durch Luis Baule in der 12. Minute brachte Bruchhausen-Vilsen aus dem Konzept. Nur elf Minuten später erhöhte Baule auf 2:0. „Das war viel zu einfach für Bavenstedt, und danach sind wir fast auseinandergefallen. Das war wirklich grenzwertig“, so Klein.

Die große Chance auf den Anschluss hatte Nick Brockmann, der nach einem Abwehrfehler frei vor dem Tor scheiterte. „Vielleicht wäre das nochmal ein Knackpunkt gewesen“, erklärte der Trainer. Stattdessen kassierte Bruchhausen-Vilsen noch vor der Pause die Treffer zum 0:3 durch Noah Sander (41.) und 0:4 durch Noah Warneboldt (45.+1).

Nach der Pause setzte sich das Bild fort. Warneboldt (54.), Baule mit seinem dritten Treffer (57.) und Cedric Jahnel (66.) schraubten das Ergebnis auf 7:0. Erst Salam Garaf gelang in der 76. Minute der Ehrentreffer. „Als es nach rund 65 Minuten 7:0 steht, kann man am Ende fast froh sein, dass es nur 7:1 ausgeht“, sagte Klein.