SV Bruchhausen-Vilsen empfängt Arminia Hannover

Nach dem lang ersehnten Erfolgserlebnis in Ochtersum steht für den SV Bruchhausen-Vilsen am Sonntag (15 Uhr) das nächste Heimspiel an – und es ist ein besonderes. Mit Arminia Hannover gastiert ein traditionsreicher Klub im Vilser Stadion, der einst in der 2. Bundesliga spielte. Für Trainer Torsten Klein ist die Partie deshalb „etwas ganz Besonderes“.

„Es ist für uns natürlich eine Ehre, gegen einen ehemaligen Zweitligisten spielen zu dürfen“, sagt Klein. „Das hätte sich vor ein paar Jahren keiner vorstellen können. Es ist einfach schön, so einen Gegner in einem Pflichtspiel in Vilsen begrüßen zu dürfen.“

Nach neun Niederlagen in Serie und dem 1:0-Erfolg in Ochtersum geht Bruchhausen-Vilsen mit etwas Rückenwind in die Partie. „Natürlich sind wir durch die drei Punkte ein bisschen gestärkt. Es wäre schön, wenn wir jetzt auch zu Hause mal wieder etwas Zählbares mitnehmen könnten.“

Klein hat den kommenden Gegner mehrfach beobachtet – und ist beeindruckt von dessen Entwicklung: „Sie sind defensiv extrem stark. Nach drei Niederlagen zum Start haben sie seitdem kein Spiel mehr verloren, die letzten fünf Partien nur drei Gegentore kassiert. Da ist etwas zusammengewachsen.“

Besonders angetan zeigt sich der Vilser Coach von Arminias Achse: „Mit Gebre Lassi und Munu haben sie zwei extrem gefährliche Spieler vorn – schnell, körperlich stark und torgefährlich. Und im Mittelfeld zieht Nehme die Fäden, der spielt richtig gute Bälle in die Schnittstellen.“

Beim SVB gibt es erneut einige Ausfälle, doch Klein bleibt optimistisch: „Wir freuen uns auf das Heimspiel, auf viele Zuschauer – auch aus Hannover – und hoffen, dass wir ein schönes Landesligaspiel sehen.“

Nach dem defensiv starken Auftritt in Ochtersum soll vor allem die Stabilität der Schlüssel sein. „Wir müssen kompakt stehen und dürfen Arminia keine Räume geben“, betont Klein. „Wenn wir das schaffen, haben wir vielleicht die Chance, auch gegen so ein starkes Team etwas mitzunehmen.“

Ein Punktgewinn gegen den Ex-Zweitligisten wäre für den Aufsteiger aus Bruchhausen-Vilsen nicht nur sportlich wertvoll, sondern auch ein emotionales Signal: Der Glaube an den Klassenerhalt lebt wieder.