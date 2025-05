SV Bruchhausen-Vilsen behält im Titelrennen die Nerven

Bruchhausen-Vilsen bleibt auf Meisterkurs. Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg beim TuS Sulingen hat der Spitzenreiter der Bezirksliga Hannover 2 am 29. Spieltag seine Tabellenführung ausgebaut. In einem wechselhaften Spiel zeigte die Mannschaft von Trainer Torsten Klein vor allem in der Schlussphase ihre Qualität.