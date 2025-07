SV Broitzem startet mit Rückenwind in die Saison 2025/2026

Einen großen Anteil am Offensiverfolg hatte Lennart-Bruno Wolf, der mit 19 Treffern in 23 Spielen nicht nur bester Torschütze wurde, sondern mit 2.015 Minuten auch die meiste Einsatzzeit aller Spieler sammelte. Ebenfalls herausragend präsentierte sich Vedat Barthauer, der in nur 14 Einsätzen 16 Tore erzielte und mit 885 Spielminuten eine hervorragende Quote vorweisen kann.

Das Offensivfeuerwerk gipfelte in einem historischen 14:0-Erfolg gegen die SKG Dibbesdorf, dem höchsten Saisonsieg des Teams.