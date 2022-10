SV Brilon: Königstransfer hat keinen Spaß mehr und verabschiedet sich Landesligist SV Brilon präsentierte am 21. Juli einen echten Königstransfer.

Für KF Drenica absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler über 150 Spiele und wird noch heute auf transfermarkt.de mit einem Marktwert von 75.000€ geführt. Eindeutig überqualifiziert war die einhellige Meinung. Entsprechend gehörte Gashi natürlich zum Stammpersonal beim SV Brilon und erzielte in sieben Einsätzen vier Tore.

Am Sonntag folgte Einsatz Nr. 8 und eine mäßige erste Halbzeit gegen RW Lüdenscheid. Brilon lag 0:2 zurück, gewann später noch 5:4, dies bekam Gashi aber gar nicht mehr mit, denn er hatte sich in der Pause auswechseln lassen. "Fatlum hat sich in der Halbzeitpause umgezogen, gesagt, dass er keinen Spaß hat, in der Landesliga zu spielen, und ist nach Hause gefahren. Das haben wir akzeptiert. Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn, dann muss ein Spieler auch voll und ganz hinter dem Verein stehen“, sagt der Sportliche Leiter Cem Yildiz.