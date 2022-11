SV Brilon: Bender tritt nach enttäuschender Heimniederlage zurück Staffel 2-Landesligist SV Brilon verlor am Sonntag das wichtige "Sechs-Punkte-Spiel" im Tabellenkeller gegen den SV Germania Salchendorf mit 0:3.

"Das war mein letztes Spiel als Trainer des SV Brilon.Jeder, der das Spiel gegen Salchendorf verfolgt hat, konnte sehen, dass diese Mannschaft einen neuen Impuls benötigt. Ich habe das Gefühl, dass ich die Mannschaft nicht mehr erreiche und mir schon in den vergangenen Tagen Gedanken um meine sportliche Zukunft gemacht. Daher ist auch keine Kurzschlussreaktion, sondern eine in mir gereifte Entscheidung, die so bestehen bleibt", so Bender gegenüber dem Sauerland-Portal "match-day.de".

Gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost" sagt Bender enttäuscht: "Ich habe vieles probiert, das hat aber größtenteils nicht gefruchtet. Es gab Trainingsabende, wo ich mit sieben Spielern trainiert habe. Das geht doch nicht – schon gar nicht in der Landesliga! Der Verein will die Landesliga halten. Das ist meines Erachtens mit dem jetzigen Kader nicht machbar."