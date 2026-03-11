 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

SV Brigitta-Elwerath Steimbke rettet Punkt in der Nachspielzeit

Später Ausgleich durch Oetting verhindert Niederlage gegen den SV Esperke 1929

von red · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Britta Olschewski

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 1
SV Esperke
SV B-E Steim

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der SV Esperke 1929 trennten sich am Dienstagabend mit einem 1:1. Beide Treffer fielen erst in den Schlussminuten der Partie.

Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Torerfolg. Erst in der 82. Minute brachte Jarmo-Fritz Stichnoth die Gäste aus Esperke mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer André Lapke schien damit auf Kurs zu einem Auswärtssieg.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Brigitta-Elwerath Steimbke
SV Brigitta-Elwerath SteimbkeSV B-E Steim
SV Esperke 1929
SV Esperke 1929SV Esperke
1
1
Abpfiff

Doch Steimbke schlug in der Nachspielzeit zurück. In der 90. Minute erzielte Luis Bernardo Oetting den späten Ausgleich zum 1:1 und sicherte dem Team von Trainer Dennis Pissor zumindest einen Punkt.

Mit dem Remis bleibt der SV Brigitta-Elwerath Steimbke mit 15 Punkten auf Rang dreizehn der Tabelle. Der SV Esperke 1929 steht mit 22 Punkten weiterhin im Tabellenmittelfeld auf Platz elf.

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – SV Esperke 1929 1:1
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel (46. Philip Deeke), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Nico Langner, Yilmaz Hauran, Mirko Theiss, Marco Thies, Darian Guse, Klaus-Lorenz Kretschmer (89. Jarek Büchau), Arnold Meins (89. Dennis Schierholz) - Trainer: Dennis Pissor
SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, David Price (77. Lukas Lohmann), Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker, Luca-Morice Dierks (71. Aaron Mordaß) (90. Maximilian Vogeler), Luis Gähle (80. Timo Stichnoth), Jan-Philipp Heißmeyer, Nils Pinkel, Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen)
Tore: 0:1 Jarmo-Fritz Stichnoth (82.), 1:1 Luis Bernardo Oetting (90.)