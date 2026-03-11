SV Brigitta-Elwerath Steimbke rettet Punkt in der Nachspielzeit

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der SV Esperke 1929 trennten sich am Dienstagabend mit einem 1:1. Beide Treffer fielen erst in den Schlussminuten der Partie.
Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Torerfolg. Erst in der 82. Minute brachte Jarmo-Fritz Stichnoth die Gäste aus Esperke mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer André Lapke schien damit auf Kurs zu einem Auswärtssieg.
Doch Steimbke schlug in der Nachspielzeit zurück. In der 90. Minute erzielte Luis Bernardo Oetting den späten Ausgleich zum 1:1 und sicherte dem Team von Trainer Dennis Pissor zumindest einen Punkt.
Mit dem Remis bleibt der SV Brigitta-Elwerath Steimbke mit 15 Punkten auf Rang dreizehn der Tabelle. Der SV Esperke 1929 steht mit 22 Punkten weiterhin im Tabellenmittelfeld auf Platz elf.
SV Brigitta-Elwerath Steimbke – SV Esperke 1929 1:1
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel (46. Philip Deeke), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Nico Langner, Yilmaz Hauran, Mirko Theiss, Marco Thies, Darian Guse, Klaus-Lorenz Kretschmer (89. Jarek Büchau), Arnold Meins (89. Dennis Schierholz) - Trainer: Dennis Pissor
SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, David Price (77. Lukas Lohmann), Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker, Luca-Morice Dierks (71. Aaron Mordaß) (90. Maximilian Vogeler), Luis Gähle (80. Timo Stichnoth), Jan-Philipp Heißmeyer, Nils Pinkel, Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen)
Tore: 0:1 Jarmo-Fritz Stichnoth (82.), 1:1 Luis Bernardo Oetting (90.)