SV Brigitta-Elwerath Steimbke rettet Punkt in der Nachspielzeit

– Foto: Britta Olschewski

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der SV Esperke 1929 trennten sich am Dienstagabend mit einem 1:1. Beide Treffer fielen erst in den Schlussminuten der Partie.

Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Torerfolg. Erst in der 82. Minute brachte Jarmo-Fritz Stichnoth die Gäste aus Esperke mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer André Lapke schien damit auf Kurs zu einem Auswärtssieg.

Doch Steimbke schlug in der Nachspielzeit zurück. In der 90. Minute erzielte Luis Bernardo Oetting den späten Ausgleich zum 1:1 und sicherte dem Team von Trainer Dennis Pissor zumindest einen Punkt.