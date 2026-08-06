SV Brigitta-Elwerath Steimbke holt Eigengewächs zurück

– Foto: Thomas Rinke

Kurz vor dem Start in die neue Saison der Bezirksliga 1 Hannover verstärkt sich der SV Brigitta-Elwerath Steimbke auf der Torhüterposition. Till Burghardt wechselt vom TuS Drakenburg zurück zu seinem Jugendverein und steht künftig wieder zwischen den Pfosten des SVBE.

Für Burghardt ist die Rückkehr eine besondere Angelegenheit. Bereits in der Jugend trug der Keeper das Trikot der Steimbker, ehe er sich dem TuS Drakenburg anschloss. Nun folgt nach vier Jahren die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte.

Auch das Trainerteam freut sich über den Neuzugang und hebt dessen Qualitäten hervor: „Till bringt starke Reflexe mit, ist richtig gut am Fuß und hat sich vom ersten Tag an super in die Mannschaft integriert.“