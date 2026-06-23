SV Breuningsweiler stellt sportliche Leitung neu auf

Der SV Breuningsweiler richtet seine sportliche Führung neu aus und schafft damit die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Künftig übernimmt ein erweitertes Team die sportlichen Aufgaben.

Neu im Team sind Michali Anessiadis und Patrick Köllner, die gemeinsam mit Elmar Ekert die sportliche Leitung bilden. Mit dieser breiteren Aufstellung reagiert der Verein auf steigende Anforderungen im sportlichen Bereich.