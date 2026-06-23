SV Breuningsweiler stellt sportliche Leitung neu auf

Der SV Breuningsweiler richtet seine sportliche Führung neu aus und schafft damit die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Künftig übernimmt ein erweitertes Team die sportlichen Aufgaben.
Neu im Team sind Michali Anessiadis und Patrick Köllner, die gemeinsam mit Elmar Ekert die sportliche Leitung bilden. Mit dieser breiteren Aufstellung reagiert der Verein auf steigende Anforderungen im sportlichen Bereich.
„Wir freuen uns, mit Michali und Patrick engagierte Mitstreiter gewonnen zu haben. Gemeinsam wollen wir die positive Entwicklung fortsetzen und die Rahmenbedingungen weiter verbessern“, so die Vereinsverantwortlichen.
Ziel der Neustrukturierung ist es, die Zusammenarbeit zwischen Mannschaften, Trainern und Vereinsführung zu stärken und die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Im Fokus stehen die Förderung eigener Talente, die Unterstützung der Trainerteams und eine langfristige sportliche Ausrichtung.
Der SV Breuningsweiler blickt optimistisch auf die kommenden Herausforderungen und dankt allen Beteiligten für ihr Engagement.