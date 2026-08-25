SV Bretzenheim mit eindrucksvollem Comeback

Aufsteiger SV Bretzenheim 12 hat beeindruckende Moral gezeigt und ist gut in die B-Klasse Mainz-Bingen Ost gestartet. – Foto: Timo Babic

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und müssen vor der Halbzeit das 2:0 durch Marius Back machen. Dann kommen wir aus der Pause und es gibt ein Foul an Julian Zimmermann, welches leider nicht gepfiffen wird. Aus der Szene heraus fällt der Ausgleich. Danach ist Harxheim besser im Spiel gewesen und unser Torwart Fabian Preuß hat zwei-, dreimal sehr gut gehalten, bis wir den Sieg mit den Torschützen zum 1:2 und 1:3 eingewechselt haben. Am Ende ein Erfolg, der in Ordnung geht, aber auch in die andere Richtung hätte ausgehen können”, berichtete FC-Spielertrainer Christian Schober.

UDP Mainz – FC Inter Mainz 3:3 (1:2)

UDP-Coach Carlos Saraiva zog folgendes Fazit: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben aber nach dem Ausgleich und dem schnellen 1:2 zunächst den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft eine starke Reaktion gezeigt. Besonders stolz bin ich auf die Moral und Einstellung meiner Spieler. Auch nach dem Platzverweis haben wir nicht aufgegeben und uns mit großem Einsatz zurück ins Spiel gekämpft. Der Punkt ist aufgrund unserer Leistung und unseres Kampfgeistes absolut verdient.”

Tore: 1:0 Michael Mbeko Mokobe (2.), 1:1 Cristhian Calderon (13.), 1:2 Simon Zuniga-Pandel (16.), 1:3 Giordi Bastian Riffo Poblete (50.), 2:3, 3:3 Pedro Miguel Teixeira Agrela (68., 79.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Michele Fortunato (UDP Mainz) wegen wiederholten Foulspiels (69.)

FSC Ingelheim – FC Lörzweiler 3:1 (1:1)

„Wir haben leider sehr früh das Gegentor bekommen, waren aber von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und haben das Spiel am Ende absolut verdient gewonnen. Nach zwei Spielen und vier Punkten sind wir zufrieden und möchten genau so weitermachen, um am Ende der Saison unser Ziel, schönen Fußball zu spielen und sich als Mannschaft stetig weiterzuentwickeln, zu erreichen”, kommentierte Karani Ordukaya, sportlicher Leiter und Spieler des FSC.

Tore: 0:1 Paul Geist (4.), 1:1 Aziz Said Togru (25.), 2:1 Ibrahim Özdemir (64.), 3:1 Karani Ordukaya (90.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe für Ahmet Özdemir (FSC Ingelheim) wegen Ballwegschießens (70.), Gelb-Rote Karte für Antonio Tanasoiu (76./FC Lörzweiler)

SV Bretzenheim – FC Aksu Mainz II 4:4 (1:3)

SVB-Trainer Julian Stitz teilte mit: „Nach unserem guten Start hat Aksu starke 15 Minuten zu einer 3:0-Führung genutzt. Nach der Trinkpause sind wir wieder besser ins Spiel gekommen und haben den Anschluss sehenswert durch Adrian Popov nach einer Ecke erzielt. Aus der Pause sind wir druckvoll herausgekommen und haben direkt nach Anpfiff zum 3:3 ausgleichen können. Die folgerichtige Führung haben wir in der 49. Minute durch Jannik Schultz erzielt. Eine Unaufmerksamkeit im Spielaufbau hat Aksu zum Ausgleich eingeladen. Danach war es ein kampfbetontes Spiel beider Mannschaften. Großchancen - ein verschossener Elfer sowie zweimal Alupech - haben wir leider nicht mehr nutzen können. Aksu hat auch einen Lucky Punch nicht mehr verwandeln können, sodass unterm Strich das 4:4 steht. Lobenswert war auch die Leistung des jungen Schiedsrichters, der die Partie gut geleitet hat.”

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ayman Koubaa (16., 25., 31.), 1:3 Adrian Popov (44.), 2:3 Abdisalam Ismail Hussein (46.), 3:3 Lukas Richter (46., HE), 4:3 Jannik Schultz (49.), 4:4 Ilias Bouzid (58.), Besonderes Vorkommnis: Lukas Richter (SV Bretzenheim) verschießt FE (65.)

TSG Hechtsheim – TSV Mainz-Ebersheim 4:1 (3:1)

„Wir haben uns die ersten 20 Minuten echt schwergetan. Ebersheim hat erst tief gestanden, danach gute Konter und Pressingaktionen gehabt und hätte auch mit 1:0 in Führung gehen können. Danach haben wir besser ins Spiel gefunden und durch einen klassischen Sonntagsschuss das 1:0 erzielt. Direkt im Anschluss waren wir sehr unkonzentriert, wodurch der TSV einen Fehler unseres Innenverteidigers ausgenutzt hat. Das war bis dato auch absolut verdient. Davon haben wir uns aber nicht verunsichern lassen und sind wieder auf volles Angriffspressing gegangen, wodurch wir mit einem Fallrückzieher-Traumtor unseres Kapitäns wieder in Führung gegangen sind und mit dem 3:1 vor der Halbzeit für Ruhe gesorgt haben. Direkt nach Wiederanpfiff haben wir nachgelegt und noch paar hundertprozentige Chancen liegen gelassen. Im Großen und Ganzen war es ein sehr faires Derby. Ebersheim war super angenehm und hat eine gute Truppe. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Es waren sehr viele Foulspiele im Spiel, aber der Schiedsrichter hat echt lange die gelbe Karte stecken gelassen. Am Ende war es nicht spielentscheidend und auch gut geleitet”, resümierte TSG-Trainer Massimo Vallone.

Tore: 1:0 Luca Seibert (26., Distanzschuss), 1:1 Manuel Dominik Nauth (27.), 2:1 Laurence Westenhuber (36.), 3:1 L. Seibert (38., Abstauber), 4:1 Joseph Schwerdt (52.)

FVgg. Mombach – TV 1817 Mainz II 1:1 (1:1)

„Es war ein offenes Spiel. Am Schluss hätte jeder gewinnen können. Chancen waren für beide da. Gerechte Punkteteilung”, brachte es TV-Teammanager Carlo D’Antonio, der die neuen (Spieler-)Trainer Jan Schermann und Eugene Baxter Bass Jr. weiterhin unterstützt, auf den Punkt.

Tore: 0:1 Pierre Emmanuel Ayikoe (14.), 1:1 Florian Schwab (23.)

FSG Jugenheim/Partenheim - VfB Bodenheim II

Die Begegnung wird am Dienstag, den 25.08.2026, um 19:30 Uhr angepfiffen.