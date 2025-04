SV Brettheim dreht auf, torloses Spitzenspiel beim TSV Dünsbach

FC Langenburg – SV Brettheim 2:5

Ein bitterer Nachmittag für den FC Langenburg, der weiterhin sieglos am Tabellenende steht. Bereits nach wenigen Sekunden eröffnete Fabian Karmann für den SV Brettheim den Torreigen. Kurz vor der Halbzeitpause folgte ein Doppelschlag: Paul Holzinger erhöhte in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 0:2, nur eine Minute später traf erneut Fabian Karmann zum 0:3. Doch die Gastgeber gaben sich nicht kampflos geschlagen. Henrique Gomes Pais erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch vor dem Halbzeitpfiff das 1:3. Nach dem Seitenwechsel brachte Tobias Kolb Langenburg mit dem 2:3 noch einmal heran und sorgte für Spannung. Doch Brettheim bewahrte die Nerven. Jan Kuch stellte mit seinem Treffer in der 80. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Fabian Karmann mit seinem dritten Tor des Tages in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 2:5 setzte.

SpVgg Gammesfeld – FC Honhardt 1:2

Ein Eigentor von Andreas Lachmann in der 17. Minute brachte die SpVgg Gammesfeld zunächst in Führung. Doch der FC Honhardt zeigte Charakter und kämpfte sich in die Partie zurück. In der 68. Minute war es Julian Munz, der den Ausgleich besorgte. Wenig später wurde Fabian Rau zur tragenden Figur: Mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 76. Minute drehte er die Partie zugunsten der Gäste, die damit einen wichtigen Auswärtssieg feiern konnten.

TSV Dünsbach – SSV Stimpfach 0:0

Im Spitzenspiel zwischen dem TSV Dünsbach und dem SSV Stimpfach sahen 123 Zuschauer ein intensives, aber torloses Duell. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken und fanden keinen Weg, die gegnerische Defensive zu überwinden. Dünsbach steht ganz vorne, dicht gefolgt von Stimpfach und der punktgleichen SGM Kreßberg.