SV Bremelau trumpft auf, SV Wannweil und TSV Lustnau im Torrausch

TSV Wittlingen – SV Hülben 1:2

Ein intensives und umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer in Wittlingen. Esso Hashral brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), musste aber noch vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz (36.), was die Partie entscheidend beeinflusste. Hülben nutzte die Überzahl in der zweiten Hälfte und drehte die Begegnung: Marvin Delimar glich in der 62. Minute aus, ehe Christian Locher in der Schlussphase (87.) den Siegtreffer markierte. Wittlingen kämpfte bis zum Ende tapfer, doch am Ende stand Hülben als glücklicher Sieger da.

SV Würtingen – FC Sonnenbühl 1:2

Der FC Sonnenbühl erwischte den besseren Start und führte bereits nach elf Minuten durch Manuel König. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nick Biesinger in der 55. Minute, doch Würtingen antwortete prompt – Stefan Glück verkürzte nur zwei Minuten später (57.) auf 1:2. Die Hausherren warfen danach alles nach vorne, doch Sonnenbühl verteidigte clever und nahm die drei Punkte mit.

SV Bremelau – FV Bad Urach 7:0

Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Bremelau. Schon in der ersten Hälfte legte der SV den Grundstein: Matthias Schlafer (15.), Nico Baier (28.) und Fabian Franz (40.) trafen zur klaren Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter – Jannik Lehner (72.), Alexander Seele (75.), Fabiano Anziliero (78.) und erneut Baier per Foulelfmeter (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein beeindruckender Auftritt des SV Bremelau.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 1:2

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Simon Uhland die Gastgeber kurz nach dem Wiederanpfiff (50.) in Führung. Doch die Gäste zeigten Moral: Lars Höhn glich in der 60. Minute aus, und kurz vor Schluss (85.) traf Jan Kraus zum umjubelten Siegtreffer. Ein spannendes Spiel, in dem beide Teams bis zum Ende alles gaben – am Ende hatte Ödenwaldstetten/Oberstetten die Nase vorne.

TSV Holzelfingen – TuS Metzingen II 3:1

Holzelfingen legte furios los und dominierte die Anfangsphase. Jason-Lucca Reiff traf bereits in der 6. Minute, Felix Taxis legte nach (28.) und Jerome Schnitzer erhöhte kurz darauf (31.) auf 3:0. Metzingen II kam durch Joshua Kabisch (39.) noch vor der Pause zum Ehrentreffer, doch in der zweiten Halbzeit blieb Holzelfingen souverän und brachte den Sieg ins Ziel.

SV Auingen – FC Engstingen 1:1

In einer ausgeglichenen Begegnung vor 100 Zuschauern ging Auingen in Führung, ehe Matti Rupp in der 35. Minute für Engstingen ausglich. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, konnten sich aber im zweiten Durchgang keine entscheidenden Vorteile mehr erspielen. So blieb es bei einem Unentschieden.

TSG Münsingen – SV Lautertal 2017 0:4

Der SV Lautertal drehte in der zweiten Halbzeit mächtig auf. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Lasse Dabelstein in der 63. Minute zur Führung. Sven Döbler (75., Foulelfmeter) und Marvin Spohn (77., 81.) sorgten mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Münsingen fand danach keine Mittel mehr, um die Gäste noch einmal ernsthaft zu gefährden.

FC Lichtenstein – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 3:1

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Adrian Steinhart (9.) in Führung. Doch Lichtenstein kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Thomas Szymanski glich kurz vor der Pause (40.) aus und legte später (79.) auch das 3:1 nach, nachdem sein Team bereits in der 51. Minute in Führung gegangen war. Am Ende feierte der FC Lichtenstein einen Heimerfolg nach starker kämpferischer Leistung.