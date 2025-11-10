SV Bremelau trumpft auf, SV Wannweil und TSV Lustnau im Torrausch

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSV Wittlingen – SV Hülben 1:2
Ein intensives und umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer in Wittlingen. Esso Hashral brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), musste aber noch vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz (36.), was die Partie entscheidend beeinflusste. Hülben nutzte die Überzahl in der zweiten Hälfte und drehte die Begegnung: Marvin Delimar glich in der 62. Minute aus, ehe Christian Locher in der Schlussphase (87.) den Siegtreffer markierte. Wittlingen kämpfte bis zum Ende tapfer, doch am Ende stand Hülben als glücklicher Sieger da.
SV Würtingen – FC Sonnenbühl 1:2
Der FC Sonnenbühl erwischte den besseren Start und führte bereits nach elf Minuten durch Manuel König. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nick Biesinger in der 55. Minute, doch Würtingen antwortete prompt – Stefan Glück verkürzte nur zwei Minuten später (57.) auf 1:2. Die Hausherren warfen danach alles nach vorne, doch Sonnenbühl verteidigte clever und nahm die drei Punkte mit.
SV Bremelau – FV Bad Urach 7:0
Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer in Bremelau. Schon in der ersten Hälfte legte der SV den Grundstein: Matthias Schlafer (15.), Nico Baier (28.) und Fabian Franz (40.) trafen zur klaren Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter – Jannik Lehner (72.), Alexander Seele (75.), Fabiano Anziliero (78.) und erneut Baier per Foulelfmeter (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein beeindruckender Auftritt des SV Bremelau.
SG Steinhilben/Trochtelfingen – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 1:2
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Simon Uhland die Gastgeber kurz nach dem Wiederanpfiff (50.) in Führung. Doch die Gäste zeigten Moral: Lars Höhn glich in der 60. Minute aus, und kurz vor Schluss (85.) traf Jan Kraus zum umjubelten Siegtreffer. Ein spannendes Spiel, in dem beide Teams bis zum Ende alles gaben – am Ende hatte Ödenwaldstetten/Oberstetten die Nase vorne.
TSV Holzelfingen – TuS Metzingen II 3:1
Holzelfingen legte furios los und dominierte die Anfangsphase. Jason-Lucca Reiff traf bereits in der 6. Minute, Felix Taxis legte nach (28.) und Jerome Schnitzer erhöhte kurz darauf (31.) auf 3:0. Metzingen II kam durch Joshua Kabisch (39.) noch vor der Pause zum Ehrentreffer, doch in der zweiten Halbzeit blieb Holzelfingen souverän und brachte den Sieg ins Ziel.
SV Auingen – FC Engstingen 1:1
In einer ausgeglichenen Begegnung vor 100 Zuschauern ging Auingen in Führung, ehe Matti Rupp in der 35. Minute für Engstingen ausglich. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, konnten sich aber im zweiten Durchgang keine entscheidenden Vorteile mehr erspielen. So blieb es bei einem Unentschieden.
TSG Münsingen – SV Lautertal 2017 0:4
Der SV Lautertal drehte in der zweiten Halbzeit mächtig auf. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Lasse Dabelstein in der 63. Minute zur Führung. Sven Döbler (75., Foulelfmeter) und Marvin Spohn (77., 81.) sorgten mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Münsingen fand danach keine Mittel mehr, um die Gäste noch einmal ernsthaft zu gefährden.
FC Lichtenstein – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 3:1
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Adrian Steinhart (9.) in Führung. Doch Lichtenstein kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Thomas Szymanski glich kurz vor der Pause (40.) aus und legte später (79.) auch das 3:1 nach, nachdem sein Team bereits in der 51. Minute in Führung gegangen war. Am Ende feierte der FC Lichtenstein einen Heimerfolg nach starker kämpferischer Leistung.
Kreisliga A2:
VfL Pfullingen III – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 4:3
Was für ein Spektakel! Pfullingen lag nach einer frühen Führung durch Atakan Ates (13.) zwischenzeitlich mit 1:3 hinten, nachdem Noah Mauser innerhalb von nur 18 Minuten (18., 29., 36.) einen Hattrick für die Gäste erzielte. Doch der VfL bewies enorme Moral: Maximilian Keller verkürzte in der 50. Minute, ehe Ates (57.) ausglich. In der 80. Minute sorgte erneut Keller mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten 4:3-Endstand. Ein emotionaler Schlagabtausch mit offenem Visier – und das bessere Ende für den VfL.
TSV Mähringen – SV Wannweil 3:7
Ein wahres Torfestival mit einem überragenden Kaan Görkem Genis, der gleich fünfmal traf (6., 15., 38., 48., 74.). Mähringen stemmte sich tapfer gegen die geballte Offensivpower der Gäste, kam durch Aaron Muyanja (9.), Matteo Naser (45.) und Marcel Ezewele (90.) zu eigenen Treffern. Doch Wannweil war an diesem Tag schlicht zu stark, auch Umut Ulusoy (33.) und Faris Shabani (57.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Ein Spiel, das für die Zuschauer kaum Zeit zum Durchatmen ließ.
TSV Betzingen – GSV Hellas Reutlingen 3:0
Betzingen legte los wie die Feuerwehr und sorgte bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Liridon Preniqi verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (19.), traf wenig später erneut (23.), bevor Bilal Badr (29.) den Deckel früh draufmachte. Hellas fand offensiv kaum statt, während Betzingen souverän und zielstrebig den Heimsieg einfuhr.
TSV Oferdingen – SV Walddorf II 3:1
Die Hausherren zeigten eine konzentrierte Vorstellung und gingen durch Marcel Ziegler (22.) und Jannik Fischer (30.) verdient in Führung. Kurz vor der Pause brachte Luca Häfner (44.) die Gäste wieder heran, doch Oferdingen ließ sich nicht beirren. In der 85. Minute sorgte Merlin Schall für das entscheidende 3:1 – ein verdienter Sieg dank geschlossener Mannschaftsleistung.
TSV Eningen/Achalm – TuS Metzingen 1:5
TuS Metzingen spielte von Beginn an dominant und zeigte offensiven Fußball vom Feinsten. Ilias Klimatsidas (2., 31.) und Telmo Teixeira-Rebelo (22., 61.) trafen jeweils doppelt, Anid Bajrami setzte den Schlusspunkt (86.). Patrick März gelang in der 72. Minute lediglich der Ehrentreffer für die Gastgeber. Eningen hatte gegen starke Metzinger kaum eine Chance – ein klarer Auswärtssieg.
SV Degerschlacht – Anadolu SV Reutlingen 4:1
Nach einem frühen Rückstand durch Metecan Ünal (17.) zeigte Degerschlacht eine starke Reaktion. Alexander Hirscher (25.) und Luka Brendle (30.) drehten das Spiel noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte hielt der SV das Tempo hoch und baute die Führung durch Simon Schmidt (77.) und Tim Löffler (90.) weiter aus. Eine überzeugende Leistung.
Kreisliga A3:
TV Derendingen II – SV Hirrlingen 4:4
Ein unglaubliches Torfestival, das alles bot, was den Fußball spannend macht! Hirrlingen startete stark und führte nach Toren von Jakob Großholtfurth (10.) und Maurice Cabon (18.) früh mit 0:2. Doch Derendingen gab sich nicht auf – Jakob Kerner (45.) brachte sein Team noch vor der Pause zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein packendes Hin und Her: Nick Reitmeier glich aus (62.), doch Oliver Ambacher (66.) traf postwendend zum 2:3. Nur eine Minute später stellte Reitmeier erneut den Gleichstand her (67.), ehe ein unglückliches Eigentor von Denis-Andreas Cojocaru (71.) die Hausherren erstmals in Führung brachte. In der Schlussminute gelang Aaron Wagner (90.) noch das 4:4 – ein gerechtes Ergebnis nach einer spektakulären Partie.
VfB Bodelshausen – TSV Hagelloch 0:3
Der TSV Hagelloch präsentierte sich auswärts als die klar reifere Mannschaft. Nach einer kontrollierten Anfangsphase erzielte Bastian Fischer in der 36. Minute die Führung. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent: Lion Rittsteiger (51.) und Julian Wächter (81.) sorgten für den deutlichen 3:0-Endstand. Bodelshausen fand offensiv kaum Lösungen gegen die stabile Defensive der Hagellocher und musste sich geschlagen geben.
SV Neustetten – SV Wendelsheim 1:1
Ein ausgeglichenes Derby, in dem beide Mannschaften in der ersten Hälfte schnell ihre Treffer erzielten. Samuel Lindner brachte Wendelsheim in der 34. Minute in Führung, doch Alexander Maurer (37.) glich umgehend aus. Danach lieferten sich beide Teams ein intensives, kampfbetontes Spiel, in dem die Abwehrreihen dominierten. Am Ende blieb es beim Remis, mit dem beide Seiten zufrieden sein konnten.
SG Kiebingen/Bühl – SG Poltringen/Pfäffingen 2:1
Ein dramatisches Ende in Kiebingen! Nach einer halben Stunde brachte Michael Assenheimer die Gastgeber verdient in Führung (31.). Poltringen/Pfäffingen kam in der 69. Minute durch Alexander Norz zum Ausgleich. Als sich alles schon nach einer Punkteteilung anfühlte, schlug Andreas Lutz in der 90. Minute eiskalt zu und sicherte Kiebingen/Bühl den umjubelten Heimsieg.
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TSV Ofterdingen II 2:0
Die SpVgg zeigte eine souveräne Leistung und ließ von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen. Benjamin Narr brachte die Hausherren früh (16.) in Führung. Ofterdingen II versuchte in der Folge, Druck aufzubauen, scheiterte jedoch mehrfach am starken Defensivverbund der Gastgeber. In der Schlussphase sorgte Jan Rebmann (87.) mit dem 2:0 für die Entscheidung.
TSV Dettingen/Rottenburg – SV Wurmlingen 3:2
Was für ein intensives Spiel! Schon in den ersten Minuten ging es Schlag auf Schlag: Shane Führmann traf in der 3. Minute für Wurmlingen, Michael Nüssle glich nur zwei Minuten später aus. Nach einer halben Stunde stellte Daniel Schmieder die Gästeführung wieder her (32.), doch Leon Beck (45.) sorgte mit dem Pausenpfiff für den erneuten Ausgleich. In der 70. Minute belohnte Jonas Wiest den TSV für seinen unermüdlichen Einsatz und erzielte das entscheidende 3:2.
FC Rottenburg II – SG Mössingen/Belsen 3:3
Sechs Tore, Führungswechsel und pure Spannung – dieses Spiel hatte alles! Nach frühem Rückstand drehte Rottenburg die Partie durch Leon Haug (11.) und Efosa Noel Igbinovia (41.). Doch Mössingen blieb gefährlich: Khalil Mansour (53.) und Demir Deliu per Foulelfmeter (54.) sorgten für den schnellen Doppelschlag. David König (69.) rettete den Gastgebern schließlich einen Punkt in einer Partie, die bis zur letzten Minute offen blieb.
TSV Lustnau – Sportfreunde Dußlingen 8:0
Eine Machtdemonstration des TSV Lustnau! Überragender Mann des Spiels war Bekai Jagne, der gleich fünfmal traf (10., 15., 40., 41., 55.) und die Gäste fast im Alleingang bezwang. In der Schlussphase legten Tom Rinderknecht (75., 80.) und Valentin Manz (76.) nach. Lustnau dominierte in allen Belangen und feierte einen beeindruckenden Kantersieg, während Dußlingen einen rabenschwarzen Tag erwischte.
