SV Breinig II holt spielenden Co-Trainer

Dammers ist im Fußballkreis kein Unbekannter. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte der Rechtsfuß bei der DJK Westwacht Aachen in der Landesliga, ehe er für Eintracht Verlautenheide in der Bezirks- und Kreisliga aktiv war. Über eine Station bei Jugendsport Wenau führte ihn sein Weg zum DJK FV Haaren, wo er in der Bezirksliga weitere Erfahrungen sammelte. Ab 2019 lief er für den VfR Würselen auf und kam dort auf insgesamt 47 Pflichtspieleinsätze, verteilt auf Bezirksliga und Kreisliga A. In der Saison 2023/24 konnte Dammers beim FC Eschweiler in der Kreisliga A in 17 Partien beachtliche 14 Tore erzielen und 17 weitere Treffer vorbereiten. Zuletzt stand er für die DJK Arminia Eilendorf in der Bezirksliga auf dem Platz.

Mit dem Wechsel nach Breinigerberg will Dammers nun den nächsten Schritt gehen und seine aktive Laufbahn mit einer neuen Herausforderung kombinieren. "Mit Marvin hat der Spielverein einen erfahrenen Mann für die kommende Saison gewinnen können. In seiner Funktion wird Marvin den Trainerstab aber auch die Mannschaft auf dem Platz unterstützen", heißt es von Vereinsseite.