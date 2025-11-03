SV Braunenweiler im Torrausch, FC Wacker Biberach trumpft auswärts auf

SV Dürmentingen – SV Betzenweiler 0:2
Der SV Betzenweiler feierte einen Auswärtssieg in Dürmentingen. Rainer Neubrand avancierte zum Matchwinner: Mit seinem Treffer in der 28. Minute brachte er die Gäste in Führung und legte in der 60. Minute mit dem 0:2 nach. Dürmentingen fand gegen die stabile Defensive der Gäste kaum Mittel.
SV Schemmerhofen – FC Mittelbiberach 1:1
Ein ausgeglichenes Duell endete mit einem 1:1. Justin Ehe brachte den SV Schemmerhofen in der 8. Minute früh in Führung, doch Benedikt Schilli glich nach 52 Minuten für Mittelbiberach aus. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.
SG Äpfingen/Baltringen – SG Muttensweiler/Hochdorf 3:4
Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Torfestival. Die Gäste legten furios los: Luca Kaiser (4.), Leo Gnandt (13.) und Paul Britsch (26.) trafen früh zur deutlichen Führung. Jonas Oskar Ruf (31.) und Niklas Ruf (43.) brachten Äpfingen zurück, dazwischen sorgte erneut Britsch (32.) für das 1:4. In der Schlussminute traf Lorenz Ege (90.) zum 3:4-Endstand. Zwei Platzverweise – Paul Winter (50.) für Muttensweiler und Daniel Egle (94.) für die Gastgeber – unterstrichen die hitzige Partie.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Alberweiler/Aßmannshardt 2:1
Patrick Rief war der überragende Mann auf dem Platz: Er brachte Attenweiler in der 33. Minute in Führung und traf in der 51. Minute erneut. Dazwischen verwandelte Robin Mohr (64.) einen Foulelfmeter für die Gäste. Attenweiler verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und sicherte sich die drei Punkte.
SV Winterstettenstadt – SG Laupertshausen/Maselheim 0:4
Ein überzeugender Auftritt der SG Laupertshausen/Maselheim: Christian Jörg traf bereits in der 1. Minute, Lukas Vogel baute die Führung mit einem Doppelpack (31., 56.) aus. Ruben Grundei (62.) sorgte für den klaren 4:0-Endstand. Die Gäste zeigten über 90 Minuten eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließen dem SV Winterstettenstadt keine Chance.
SV Eintracht Seekirch – SG Warthausen/Birkenhard 1:2
Vor 100 Zuschauern behielt die SG Warthausen/Birkenhard knapp die Oberhand. Patrick Wilpert brachte sein Team per Foulelfmeter in der 25. Minute in Führung, Marco Heckenberger erhöhte in der 85. Minute auf 0:2. Seekirch gab nicht auf – Andreas Fleischer traf in der Nachspielzeit (90.+4) – doch es reichte nicht mehr für einen Punktgewinn.
FV Neufra/Donau – FC Wacker Biberach 2:6
Ein torreiches Spiel, das klar zugunsten der Gäste ausging. Fabian Brehm brachte Neufra in der 2. Minute in Führung, doch Wacker Biberach antwortete eiskalt: Luca Ries (5.), Marius Häußler (11., 25.), Tim Scherff per Handelfmeter (35.), Mehmet Sahin (38.) und Simon Hepp (42.) sorgten für eine 6:2-Führung zur Pause – Kubilay Coskun (15.) hatte zwischenzeitlich für Neufra getroffen. In der zweiten Hälfte blieb es beim deutlichen Ergebnis, zudem sah Siegfried Selg (87.) Gelb-Rot.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – TSV Riedlingen II 6:1
Nach einem Rückstand zeigte die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach eine starke Vorstellung. Dimitri Gribanov brachte Riedlingen in der 26. Minute in Führung, doch Lukas Zimmermann (55.) glich aus. Danach folgte eine überragende Phase von Johannes Rehberg, der in der 60., 62., 76. und 84. Minute vier Treffer erzielte. Keno Finn Scheffold (81.) steuerte den fünften Treffer bei, ehe Rehberg den 6:1-Endstand besiegelte – ein beeindruckender Auftritt des Vierfach-Torschützen.