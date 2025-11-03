SV Braunenweiler im Torrausch, FC Wacker Biberach trumpft auswärts auf

FC Mengen II – SG Hettingen/Inneringen 4:2

Ein torreiches Duell endete mit einem 4:2-Erfolg für den FC Mengen II. Paul Schaut eröffnete in der 5. Minute die Partie mit dem 1:0, doch Simon Steinhart glich bereits nach zehn Minuten aus. Safin Idres Sartip (30.) und Christoph Kieferle (41.) brachten Mengen vor der Pause deutlich in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Sartip (57.) auf 4:1, ehe Steinhart (80.) mit seinem zweiten Treffer Ergebniskosmetik betrieb.

SG Bronnen/Neufra – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 3:3

In einem temporeichen Schlagabtausch trennten sich beide Teams 3:3. Marius Müller brachte die Gäste in der 2. Minute früh in Führung, doch Dennis Bauer (33.) und Marco Kunz (35.) drehten die Partie. Müller traf per Foulelfmeter (40.) und später erneut (74.) zur erneuten Gästeführung. Doch Bronnen/Neufra zeigte Moral – Marlon Geng sicherte in der 87. Minute das Remis.

SG Daugendorf/Unlingen – FC Laiz 3:4

150 Zuschauer erlebten ein packendes Spiel mit sieben Treffern. Daniel Lauria (22.) und Eric Hanner (43.) sorgten für eine 2:0-Führung der Gäste, doch Felix Ries (45.) brachte Daugendorf zurück. Nach der Pause folgten Tore im Minutentakt: Paul Föhr (52.) glich aus, Julius Frank (53.) traf postwendend zum 2:3, Marius Brackenhofer (61.) stellte wieder Gleichstand her. Erst in der 89. Minute entschied Dominik Weber die Partie zugunsten des FC Laiz.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 3:2

Ein spannendes Duell entschied die SGM Bolstern/Hochberg knapp für sich. Tim Kessler traf früh in der 2. Minute, ehe Philipp Stroppel (12.) ausglich. Noch vor der Pause stellte Lenny Weiß (43.) auf 2:1, Marius Brändle (48.) glich nach Wiederanpfiff erneut aus. Der entscheidende Treffer fiel in der 57. Minute, als Kessler seinen zweiten Treffer erzielte.

SG Gammertingen/KFH – SV Langenenslingen 4:2

Der SV Langenenslingen startete mit einem Blitztreffer von Stefan Münst (3.), doch Gammertingen drehte die Partie eindrucksvoll. Marcel Schmid (16.) und Jonas Lau (30.) sorgten für die Wende. Nach der Pause bauten Maurice Lutz (53.) und Alexander Sauter (68.) die Führung aus, ehe Philipp Miller (77.) den Endstand markierte.

FC Ostrach – SGM Altshausen/Ebenweiler 2:4

Die SGM Altshausen/Ebenweiler entführte mit einem 4:2-Sieg die Punkte aus Ostrach. Niklas Koß traf schon in der 2. Minute, Andreas Zimmermann (27.) glich aus. Benjamin Klamert schnürte einen Doppelpack (44., 51.), bevor Sammy Guglielmo (83.) die Gastgeber noch einmal hoffen ließ. Doch in der Nachspielzeit sorgte Koß (90.+3) mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SV Braunenweiler 1:8

Ein wahres Torfestival lieferte der SV Braunenweiler ab. Matthias Roth (2.) eröffnete, danach trafen Manuel Riegger (21., 39., 43., 68.) und Joshua Winkhart (34., 39.) gleich mehrfach. Marc Rothmund (90.+1) setzte den Schlusspunkt, zuvor erzielte Tomislav Kovac (90.) den Ehrentreffer für die Gastgeber. Ein dominanter Auftritt der Gäste, die über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft stellten.