Allgemeines
– Foto: Charly und Florian Achberger

SV Braunenweiler im Torrausch, FC Wacker Biberach trumpft auswärts auf

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1:

FC Mengen II – SG Hettingen/Inneringen 4:2
Ein torreiches Duell endete mit einem 4:2-Erfolg für den FC Mengen II. Paul Schaut eröffnete in der 5. Minute die Partie mit dem 1:0, doch Simon Steinhart glich bereits nach zehn Minuten aus. Safin Idres Sartip (30.) und Christoph Kieferle (41.) brachten Mengen vor der Pause deutlich in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Sartip (57.) auf 4:1, ehe Steinhart (80.) mit seinem zweiten Treffer Ergebniskosmetik betrieb.

SG Bronnen/Neufra – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 3:3
In einem temporeichen Schlagabtausch trennten sich beide Teams 3:3. Marius Müller brachte die Gäste in der 2. Minute früh in Führung, doch Dennis Bauer (33.) und Marco Kunz (35.) drehten die Partie. Müller traf per Foulelfmeter (40.) und später erneut (74.) zur erneuten Gästeführung. Doch Bronnen/Neufra zeigte Moral – Marlon Geng sicherte in der 87. Minute das Remis.

SG Daugendorf/Unlingen – FC Laiz 3:4
150 Zuschauer erlebten ein packendes Spiel mit sieben Treffern. Daniel Lauria (22.) und Eric Hanner (43.) sorgten für eine 2:0-Führung der Gäste, doch Felix Ries (45.) brachte Daugendorf zurück. Nach der Pause folgten Tore im Minutentakt: Paul Föhr (52.) glich aus, Julius Frank (53.) traf postwendend zum 2:3, Marius Brackenhofer (61.) stellte wieder Gleichstand her. Erst in der 89. Minute entschied Dominik Weber die Partie zugunsten des FC Laiz.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 3:2
Ein spannendes Duell entschied die SGM Bolstern/Hochberg knapp für sich. Tim Kessler traf früh in der 2. Minute, ehe Philipp Stroppel (12.) ausglich. Noch vor der Pause stellte Lenny Weiß (43.) auf 2:1, Marius Brändle (48.) glich nach Wiederanpfiff erneut aus. Der entscheidende Treffer fiel in der 57. Minute, als Kessler seinen zweiten Treffer erzielte.

SG Gammertingen/KFH – SV Langenenslingen 4:2
Der SV Langenenslingen startete mit einem Blitztreffer von Stefan Münst (3.), doch Gammertingen drehte die Partie eindrucksvoll. Marcel Schmid (16.) und Jonas Lau (30.) sorgten für die Wende. Nach der Pause bauten Maurice Lutz (53.) und Alexander Sauter (68.) die Führung aus, ehe Philipp Miller (77.) den Endstand markierte.

FC Ostrach – SGM Altshausen/Ebenweiler 2:4
Die SGM Altshausen/Ebenweiler entführte mit einem 4:2-Sieg die Punkte aus Ostrach. Niklas Koß traf schon in der 2. Minute, Andreas Zimmermann (27.) glich aus. Benjamin Klamert schnürte einen Doppelpack (44., 51.), bevor Sammy Guglielmo (83.) die Gastgeber noch einmal hoffen ließ. Doch in der Nachspielzeit sorgte Koß (90.+3) mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SV Braunenweiler 1:8
Ein wahres Torfestival lieferte der SV Braunenweiler ab. Matthias Roth (2.) eröffnete, danach trafen Manuel Riegger (21., 39., 43., 68.) und Joshua Winkhart (34., 39.) gleich mehrfach. Marc Rothmund (90.+1) setzte den Schlusspunkt, zuvor erzielte Tomislav Kovac (90.) den Ehrentreffer für die Gastgeber. Ein dominanter Auftritt der Gäste, die über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft stellten.

Kreisliga A2:

SV Dürmentingen – SV Betzenweiler 0:2
Der SV Betzenweiler feierte einen Auswärtssieg in Dürmentingen. Rainer Neubrand avancierte zum Matchwinner: Mit seinem Treffer in der 28. Minute brachte er die Gäste in Führung und legte in der 60. Minute mit dem 0:2 nach. Dürmentingen fand gegen die stabile Defensive der Gäste kaum Mittel.

SV Schemmerhofen – FC Mittelbiberach 1:1
Ein ausgeglichenes Duell endete mit einem 1:1. Justin Ehe brachte den SV Schemmerhofen in der 8. Minute früh in Führung, doch Benedikt Schilli glich nach 52 Minuten für Mittelbiberach aus. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.

SG Äpfingen/Baltringen – SG Muttensweiler/Hochdorf 3:4
Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Torfestival. Die Gäste legten furios los: Luca Kaiser (4.), Leo Gnandt (13.) und Paul Britsch (26.) trafen früh zur deutlichen Führung. Jonas Oskar Ruf (31.) und Niklas Ruf (43.) brachten Äpfingen zurück, dazwischen sorgte erneut Britsch (32.) für das 1:4. In der Schlussminute traf Lorenz Ege (90.) zum 3:4-Endstand. Zwei Platzverweise – Paul Winter (50.) für Muttensweiler und Daniel Egle (94.) für die Gastgeber – unterstrichen die hitzige Partie.

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Alberweiler/Aßmannshardt 2:1
Patrick Rief war der überragende Mann auf dem Platz: Er brachte Attenweiler in der 33. Minute in Führung und traf in der 51. Minute erneut. Dazwischen verwandelte Robin Mohr (64.) einen Foulelfmeter für die Gäste. Attenweiler verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und sicherte sich die drei Punkte.

SV Winterstettenstadt – SG Laupertshausen/Maselheim 0:4
Ein überzeugender Auftritt der SG Laupertshausen/Maselheim: Christian Jörg traf bereits in der 1. Minute, Lukas Vogel baute die Führung mit einem Doppelpack (31., 56.) aus. Ruben Grundei (62.) sorgte für den klaren 4:0-Endstand. Die Gäste zeigten über 90 Minuten eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließen dem SV Winterstettenstadt keine Chance.

SV Eintracht Seekirch – SG Warthausen/Birkenhard 1:2
Vor 100 Zuschauern behielt die SG Warthausen/Birkenhard knapp die Oberhand. Patrick Wilpert brachte sein Team per Foulelfmeter in der 25. Minute in Führung, Marco Heckenberger erhöhte in der 85. Minute auf 0:2. Seekirch gab nicht auf – Andreas Fleischer traf in der Nachspielzeit (90.+4) – doch es reichte nicht mehr für einen Punktgewinn.

FV Neufra/Donau – FC Wacker Biberach 2:6
Ein torreiches Spiel, das klar zugunsten der Gäste ausging. Fabian Brehm brachte Neufra in der 2. Minute in Führung, doch Wacker Biberach antwortete eiskalt: Luca Ries (5.), Marius Häußler (11., 25.), Tim Scherff per Handelfmeter (35.), Mehmet Sahin (38.) und Simon Hepp (42.) sorgten für eine 6:2-Führung zur Pause – Kubilay Coskun (15.) hatte zwischenzeitlich für Neufra getroffen. In der zweiten Hälfte blieb es beim deutlichen Ergebnis, zudem sah Siegfried Selg (87.) Gelb-Rot.

SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – TSV Riedlingen II 6:1
Nach einem Rückstand zeigte die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach eine starke Vorstellung. Dimitri Gribanov brachte Riedlingen in der 26. Minute in Führung, doch Lukas Zimmermann (55.) glich aus. Danach folgte eine überragende Phase von Johannes Rehberg, der in der 60., 62., 76. und 84. Minute vier Treffer erzielte. Keno Finn Scheffold (81.) steuerte den fünften Treffer bei, ehe Rehberg den 6:1-Endstand besiegelte – ein beeindruckender Auftritt des Vierfach-Torschützen.

Kreisliga A3:

Sportfreunde Schwendi – TSG Achstetten 2:5
Ein torreiches Spiel mit klarer Gästeüberlegenheit: Nach einem offenen Beginn brachte Lukas Schick die TSG Achstetten in der 10. Minute zum 1:1-Ausgleich, nachdem Tobias Jöchle zuvor Schwendi in Führung gebracht hatte. Daniel Rothenbacher (32.) drehte die Partie, ehe Schick mit einem Doppelschlag in der 40. und 42. Minute die Führung auf 4:2 ausbaute. In der 56. Minute setzte Schick mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt. Die Tore für Schwendi erzielten Tobias Jöchle und Raphael Gaum.

SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Burgrieden 0:4
Vor 60 Zuschauern dominierte der SV Burgrieden die Partie klar. Maximilian Locherer (33.) und Mathias Brinsa (35.) legten vor der Pause die Grundlage, Jonas Enderle (54.) und Kevin Frank (90.) machten den souveränen 4:0-Auswärtssieg perfekt. Erlenmoos kam nie richtig ins Spiel und blieb offensiv harmlos.

SG Rot/Haslach – SG Reinstetten/Hürbler II 2:0
Die Gastgeber überzeugten durch Effizienz und Ruhe. Maximilian Moosburger traf in der 26. Minute zum 1:0, Marc Martin legte in der 40. Minute nach. Nach einer Gelb-Roten Karte für Jannik Rauß (33.) mussten die Gäste in Unterzahl agieren und konnten das Spiel nicht mehr drehen.

SV Kirchdorf/Iller – SV Baustetten 0:1
Ein enges und umkämpftes Spiel entschied Niklas Behrendt in der 51. Minute für den SV Baustetten. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, doch die Gäste hatten am Ende die Nase vorne.

Türkspor Biberach – FC Blau-Weiß Bellamont 2:0
Edis Göle war der Matchwinner für Türkspor Biberach: Mit Treffern in der 41. und 53. Minute sicherte er seinem Team einen 2:0-Heimsieg. Bellamont kam zwar zu Möglichkeiten, blieb aber ohne Torerfolg.

SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SV Ellwangen 4:2
Ein abwechslungsreiches Duell mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Florian Villinger traf gleich dreimal (25., 40., 77.) und war der überragende Akteur der Partie. Jan Osterried (58.) erzielte das dritte Tor für Tannheim, während Andreas Paulus (37., 90.+5) beide Treffer für Ellwangen beisteuerte.

SV Dettingen/Iller – BSC Berkheim 1:0
Ein knappes 1:0 für den SV Dettingen/Iller. Roland Oberle entschied die Partie bereits in der 25. Minute. Berkheim drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, konnte aber die gut organisierte Defensive der Gastgeber nicht überwinden.

SV Sulmetingen II – Sportfreunde Bronnen 2:0
Der SV Sulmetingen II startete perfekt in die Partie: Jannick Borm traf bereits in der 3. Minute. Nach dem Seitenwechsel sorgte Timo Bayer (61.) für die Entscheidung. Bronnen bemühte sich, blieb aber ohne Durchschlagskraft – ein Sieg für Sulmetingen.

