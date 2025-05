SV Brake weiter auf Kurs Landesliga

Trainer Malte Müller musste im Heimspiel auf die gesperrten Jan-Nicklas Wiese und Jan Speer verzichten – beide fehlten aufgrund von Kartensperren. Die Partie hatte Endspielcharakter, denn der SV Brake möchte sich den Traum vom Aufstieg in die Landesliga erfüllen. Überraschend kam es bereits im Vorfeld zu einem Ausrutscher des Konkurrenten WSC Frisia, der sich gegen den TSV Abbehausen nur ein 2:2-Unentschieden erlaubte – ein Zeichen für die Unberechenbarkeit der Liga.

Erste Halbzeit

Brake begann konzentriert, diszipliniert und mit viel Druck nach vorn. Der FC Hude störte früh im Mittelfeld und setzte Brake mit aggressivem Pressing zu. Doch der SV Brake ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verlagerte das Spiel breit über die Flügel und versuchte, von außen ins Zentrum zu stoßen.

Die Taktik zahlte sich aus: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zog Ilhan Tasyer von außen nach innen und bediente Mathes Oltmanns, der zum viel umjubelten 1:0 für Brake traf. Mit diesem Ergebnis ging es in die verdiente Pause.

Zweite Halbzeit

Brake knüpfte nahtlos an die starke erste Hälfte an. Hude verlor zeitweise die Kontrolle über das eigene Spiel, was den Gastgebern Räume eröffnete. Einige Chancen wurden vom stark parierenden Huder Schlussmann vereitelt – doch Brake blieb am Drücker.

In der 58. Minute folgte der nächste Schlag: Wieder war Mathes Oltmanns beteiligt, diesmal legte er auf Micklas Kunst ab, der überlegt zum 2:0 einschob.

Den Schlusspunkt setzte Rico Mathes in der 73. Minute, als er nach einem erneuten Assist von Ilhan Tasyer auf 3:0 erhöhte und damit den verdienten Heimsieg sicherte.

Fazit

Der SV Brake überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und kompensierte das Fehlen zweier Stammspieler eindrucksvoll. Die Elf von Malte Müller zeigte eine reife Vorstellung und bleibt dank des Sieges weiterhin auf Kurs Richtung Landesliga.

Tore:

• 1:0 Mathes Oltmanns (45+)

• 2:0 Micklas Kunst (58.)

• 3:0 Rico Mathes (73.)