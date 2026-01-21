SV Brake verstärkt die Defensive

Der SV Brake hat sich im Winter mit Orgest Buzi verstärkt. Der 31-jährige Innenverteidiger wechselt vom WSC Frisia Wilhelmshaven an die Unterweser und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Buzi kennt Cheftrainer Jürgen Hahn bereits aus gemeinsamer Zeit, was die Eingewöhnung erleichtern soll. Hahn zeigt sich überzeugt vom Neuzugang:

„Ich kenne Orgest sehr gut. Er bringt genau die Mentalität und Qualität mit, die wir für unser Ziel brauchen. Auch charakterlich ist er ein super Typ und passt perfekt in unsere Mannschaft!"

Der Routinier spielte bereits 2019 für den BV Essen in der Landesliga Weser-Ems, zog danach weiter zum SV Thüle und spielte seit 2022 für WSC Frisia in der Bezirksliga. Dort kam Buzi auf 81 Spiele und erzielte vier Tore in der Zeit.