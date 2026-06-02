SV Brake verspielt 2:0 Führung in Überzahl- Nordhorn dreht Partie

Der SV Brake hat im letzten Heimspiel der Saison eine mögliche Überraschung gegen Tabellenführer SV Vorwärts Nordhorn aus der Hand gegeben. Trotz früher Überzahl und einer 2:0-Führung unterlagen die Gastgeber am Ende mit 2:3 und verpassten damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

In der 36. Minute belohnte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Hahn schließlich für ihren Aufwand. Dennis Wego setzte sich im Angriff durch und erzielte die verdiente 1:0-Führung für den SV Brake. Mit diesem Ergebnis gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause und durften auf eine Überraschung gegen den Ligaprimus hoffen.

Bereits in der fünften Minute geriet die Partie für die Gäste in eine schwierige Richtung. Nach einer Notbremse sah Nordhorns Leon Frost die Rote Karte, sodass der Tabellenführer die verbleibenden 85 Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Brake übernahm in der Folge die Kontrolle, tat sich jedoch zunächst schwer, die numerische Überlegenheit in klare Torchancen umzumünzen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brake die aktivere Mannschaft. Nordhorn verteidigte engagiert, während die Gastgeber versuchten, die Entscheidung herbeizuführen. Diese schien in der 83. Minute gefallen zu sein: Erneut war Dennis Wego zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt sprach alles für einen Heimsieg des abstiegsbedrohten SV Brake.

Doch die Schlussphase entwickelte sich zu einem spektakulären Comeback des Tabellenführers. Nur eine Minute nach dem zweiten Braker Treffer verkürzte Christopher Hölscher auf 1:2 (84.). Der Anschlusstreffer verlieh den Gästen neuen Schwung. Bereits zwei Minuten später gelang Kamaljit Singh der Ausgleich zum 2:2 (86.), womit die Partie völlig auf den Kopf gestellt wurde.

Während Brake den späten Rückschlag noch verarbeitete, setzte Nordhorn in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Lennart Henry Heesmann traf in der 90.+5 Minute zum 3:2 und sorgte damit für großen Jubel bei den Gästen. Trotz Unterzahl zeigte der Tabellenführer enorme Moral und drehte die Begegnung innerhalb weniger Minuten.

Für den SV Brake ist die Niederlage besonders bitter. Lange sah es nach einem überraschenden Erfolg gegen den Spitzenreiter aus, ehe die Mannschaft in der Schlussphase die Kontrolle verlor. Im Abstiegskampf bleibt die Lage damit angespannt. Am letzten Spieltag wartet nun das entscheidende Duell bei der Reserve von BW Lohne II, in dem Brake dringend punkten muss.

Der SV Vorwärts Nordhorn hingegen untermauerte trotz personeller Unterzahl seine Qualitäten und festigte mit einem weiteren Erfolg seine starke Saisonbilanz.

Tore

1:0 Dennis Wego (36.)

2:0 Dennis Wego (83.)

2:1 Christopher Hölscher (84.)

2:2 Kamaljit Singh (86.)

2:3 Lennart Henry Heesmann (90.+5)

Besondere Vorkommnisse

Rote Karte: Leon Frost (SV Vorwärts Nordhorn, 5., Notbremse)

Fazit

Der SV Brake zeigte über weite Strecken eine starke Leistung und nutzte die frühe Überzahl zunächst konsequent. Nach der 2:0-Führung schien die Sensation greifbar, doch Nordhorn bewies die Qualität eines Spitzenreiters und drehte die Partie mit drei Treffern in den letzten Minuten. Für Brake bleibt nun nur noch das Abstiegsfinale in Lohne.