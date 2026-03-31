SV Brake verlängert mit Sirus Timouri

Der SV Brake treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann eine weitere Verlängerung vermelden: Sirus Timouri bleibt dem Verein erhalten.

Der Linksverteidiger gehört seit mehreren Jahren zum Kader der ersten Mannschaft und hat sich als feste Größe etabliert. Mit inzwischen über 100 Ligaspielen für den SV Brake bringt Timouri nicht nur Erfahrung, sondern auch Konstanz in das Team ein. Insbesondere durch seine Zweikampfstärke, seine Einsatzbereitschaft und seine Verlässlichkeit nimmt er eine wichtige Rolle im Defensivverbund ein.

Mit der Verlängerung setzt der SV Brake auf Kontinuität und Erfahrung in der Defensive. Timouri soll auch in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle übernehmen und weiterhin Stabilität auf der linken Seite gewährleisten.