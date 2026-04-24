SV Brake verlängert mit Offensivspieler Mattes Oltmanns

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Der SV Brake treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann auch künftig auf Mattes Oltmanns bauen. Der Offensivspieler wird dem Verein erhalten bleiben und weiterhin Teil der ersten Herrenmannschaft sein. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Oltmanns gehört seit 2023 zum Team und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Auch in der laufenden Spielzeit unterstreicht er seine Bedeutung für die Offensive der Braker. Der 21-Jährige durchlief die Jugend vom JFV Bremerhaven und ist seit drei Saisons wichtiger Bestandteil beim SV Brake. In der laufenden Saison lief er 17 Mal auf und erzielte bei 14 Startelf-Einsätzen einen Treffer.

Der Verein hebt insbesondere seine Qualitäten hervor: „Mit seiner starken Technik, Dynamik und seinem hohen Tempo stellt er jede Defensive vor große Herausforderungen.“ Zudem wird seine Vielseitigkeit im Angriffsspiel betont: „Ob im 1 vs. 1, mit klugen Aktionen im letzten Drittel oder mit seiner Torgefahr – Mattes ist aus unserem Offensivspiel nicht wegzudenken.“