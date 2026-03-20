SV Brake verlängert mit Kunst und Maletzko

Der SV Brake treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann zwei wichtige Personalentscheidungen vermelden: Torjäger Miklas Kunst und Defensivspezialist Noah Maletzko haben ihre Verträge verlängert.
Der SV Brake kann bei der Kaderplanung für die kommende Saison ein wichtiges Zeichen setzen: Mit Miklas Kunst und Noah Maletzko bleiben zwei zentrale Säulen der aktuellen Landesliga-Mannschaft an Bord.
Vor allem in der Offensive ist auf Miklas Kunst Verlass. Der Stürmer, der bereits seit der G-Jugend das Trikot des SV Brake trägt, verkörpert Identifikation wie kaum ein anderer im Team. Auch sportlich liefert der Angreifer konstant ab: Sieben Treffer in der laufenden Saison der Landesliga Weser-Ems unterstreichen seine Bedeutung für das Angriffsspiel der Rot-Weißen. Kunst ist damit nicht nur Torschütze, sondern auch emotionaler Anker innerhalb der Mannschaft.
Doch nicht nur vorne setzt der SV Brake auf Kontinuität. Auch in der Defensive bleibt mit Noah Maletzko ein entscheidender Faktor erhalten. Der Defensivspezialist, der im Sommer 2025 zum Verein stieß, hat sich schnell als Leistungsträger etabliert. Seine Zweikampfstärke und sein hoher Einsatz machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Hintermannschaft. Darüber hinaus sorgt Maletzko mit seinen Standardsituationen immer wieder für Torgefahr.