SV Brake verlängert mit Kunst und Maletzko

Der SV Brake treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann zwei wichtige Personalentscheidungen vermelden: Torjäger Miklas Kunst und Defensivspezialist Noah Maletzko haben ihre Verträge verlängert.

Der SV Brake kann bei der Kaderplanung für die kommende Saison ein wichtiges Zeichen setzen: Mit Miklas Kunst und Noah Maletzko bleiben zwei zentrale Säulen der aktuellen Landesliga-Mannschaft an Bord.

Vor allem in der Offensive ist auf Miklas Kunst Verlass. Der Stürmer, der bereits seit der G-Jugend das Trikot des SV Brake trägt, verkörpert Identifikation wie kaum ein anderer im Team. Auch sportlich liefert der Angreifer konstant ab: Sieben Treffer in der laufenden Saison der Landesliga Weser-Ems unterstreichen seine Bedeutung für das Angriffsspiel der Rot-Weißen. Kunst ist damit nicht nur Torschütze, sondern auch emotionaler Anker innerhalb der Mannschaft.