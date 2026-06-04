SV Brake verlängert mit Carlos Warns

– Foto: Danny Drozlik

Der SV Brake kann auch in der kommenden Saison auf Carlos Warns bauen. Der Verein gab via Instagram die Verlängerung des Mittelfeldspielers bekannt und sprach dabei von einer „wichtigen Personalie“ für die Zukunft.

Der SVB bezeichnet Warns als „Mittelfeldmotor“ und „Herzstück im Zentrum“. Mit seiner „Übersicht, Laufstärke und Einsatzbereitschaft“ präge er das Spiel der ersten Herrenmannschaft maßgeblich. In der laufenden Saison lief er 13 Mal auf und startete in allen Partien. Insgesamt lief er schon über 100 Mal für den SVB auf, nachdem er aus der Jugend des JFV Nordwest nach Brake wechselte.

In der vergangenen Saison musste der Mittelfeldspieler zunächst eine verletzungsbedingte Pause in der Hinrunde hinnehmen. Nach seiner Rückkehr kämpfte sich „Calle“ laut Verein jedoch „eindrucksvoll zurück“ und sei seitdem „aus der Startelf nicht mehr wegzudenken“.