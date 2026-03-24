SV Brake verlängert mit Abdelkarim

– Foto: SV BRake

Der SV Brake treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und hat den Vertrag mit Zaradasht Abdelkarim verlängert. Der Außenverteidiger wird somit auch in der Saison 2026/27 für den Landesligisten auflaufen.

Abdelkarim war im Sommer 2025 zum SV Brake gewechselt und etablierte sich in kurzer Zeit als feste Größe auf der Außenbahn. Der Defensivspieler bringt vor allem Tempo, Einsatzbereitschaft und Offensivdrang in sein Spiel ein und sorgt damit regelmäßig für Impulse nach vorne.

Mit der Verlängerung setzt der Verein auf Kontinuität auf der Außenverteidigerposition und bindet einen Spieler, der sich sportlich schnell integriert hat.