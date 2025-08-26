SV Brake unterliegt dem SV GW Mühlen mit 1:4

Der SV Brake hat am Sonntag seine dritte Saisonniederlage in der Landesliga Weser-Ems hinnehmen müssen. Gegen SV GW Mühlen unterlag die Mannschaft mit 1:4 (1:2).

Brake erwischte einen guten Start: Nach 18 Minuten brachte Jan-Niklas Wiese mit seinem Kopfball die Gastgeber nach einem Freistoß von Ilhan Tasyer in Führung. Doch der GW Mühlen zeigte sich unbeeindruckt, und glich durch Sieve (27.) aus und drehte die Partie wenig später durch einen Fallrückzieher von Willenbrink in der 33. Minute. Grund hierfür war das Brake nicht mehr zu seinem Spiel.

Nach der Pause drängte Brake auf den Ausgleich, doch die Gäste präsentierten sich abgeklärt. Willenbrink stellte in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 1:3, kurz darauf erhöhte GW Mühlen durch Leiber auf 1:4 (68.). Zwar hatten die Gastgeber durch Ilhan Tayser (Latte/66.) und einen Pfostenschuss (83.) noch gute Gelegenheiten, doch fehlte das nötige Glück im Abschluss.