SV Brake unterliegt BV Garrel mit 0 : 3

Der SV Brake musste in der Landesliga Weser-Ems eine deutliche Heimniederlage hinnehmen. Gegen den Aufstiegsaspiranten BV Garrel unterlag die Mannschaft mit 0:3 (0:0). Während die Gäste ihre Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze untermauerten, bleibt die Lage für die Braker im Abstiegskampf weiterhin angespannt.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Beide Teams tasteten sich ab und klare Torchancen blieben zunächst aus. Der SV Brake hielt defensiv dagegen, geriet jedoch zunehmend durch viele Fouls und Verwarnungen unter Druck. Insgesamt fünf Gelbe Karten kassierten die Gastgeber vor der Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Noah Maletzko nach einer zweiten Verwarnung mit Gelb-Rot vom Platz, sodass Brake die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Das torlose 0:0 zur Pause war aus Sicht der Gastgeber daher durchaus als Teilerfolg zu werten.

Nach dem Seitenwechsel machte sich die personelle Überzahl der Gäste schnell bemerkbar. Trainer Jürgen Hahn reagierte zur Pause mit einem Doppelwechsel und brachte Osama Kilany sowie Zaradasht Abdelkarim für Miklas Kunst und Mattes Oltmanns ins Spiel. Dennoch übernahm Garrel zunehmend die Kontrolle.

In der 50. Minute brachte Marcel Meyer die Gäste schließlich in Führung. Nur sieben Minuten später legte Gerrit Ideler nach und erhöhte auf 2:0. Der SV Brake kämpfte zwar weiterhin, konnte der spielerischen Überlegenheit der Garreler jedoch kaum noch etwas entgegensetzen.In der Schlussphase sorgte Julian Dwertmann in der 83. Minute für die endgültige Entscheidung. Sein Treffer zum 0:3 fiel zwar aus abseitsverdächtiger Position, besiegelte aber die Niederlage der Gastgeber. Beide Teams hatten danach noch Möglichkeiten, das Ergebnis zu verändern, doch weitere Tore fielen nicht mehr.

Der BV Garrel hingegen bleibt mit dem Auswärtssieg auf Kurs Richtung obere Tabellenplätze. Zwölf Siege und ein Unentschieden stehen bislang zu Buche, in den letzten fünf Spielen sammelte das Team zehn Punkte.