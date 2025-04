SV Brake überrollte den FC FW Zetel - 8:0-Kantersieg mit starker Teaml

Am Freitagabend kam es im heimischen Stadion des SV Brake zu einem wahren Offensivfeuerwerk gegen den FC FW Zetel. Die Gäste aus Zetel hatten sich viel vorgenommen, doch gegen die dominante Vorstellung der Braker fanden sie über die gesamten 90 Minuten kaum ein Mittel. Am Ende stand ein beeindruckender 8:0-Erfolg für den SV Brake zu Buche – ein Statement in jeder Hinsicht.

Bereits in der 5. Spielminute eröffnete Jan Speer den Torreigen per Elfmeter. Souverän verwandelte er vom Punkt zur frühen 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Jan-Niklas Wiese per Kopf nach einer präzisen Flanke auf 2:0 (10. Minute). Der SV Brake spielte sich in einen Rausch – und Jan Speer ließ mit einem sehenswerten Solo in der 17. Minute das nächste Highlight folgen: 3:0!

Zetel wirkte überfordert, kam nicht in die Zweikämpfe und hatte dem temporeichen Kombinationsspiel der Braker wenig entgegenzusetzen. Miklas Kunst trug sich in der 28. Minute mit einem platzierten Schuss erstmals in die Torschützenliste ein – 4:0. Kurz vor der Pause machte Patrik Lizius mit einem weiteren Treffer in der 42. Minute das 5:0 perfekt.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig: Brake dominierte weiterhin das Geschehen. In der 76. Minute war es erneut Miklas Kunst, der mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 6:0 stellte. Acht Minuten später legte er ein weiteres Tor nach und erzielte in der 84. Minute seinen dritten Treffer – das 7:0.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Lennart Uphoff in der 90. Minute. Fast mit dem Schlusspfiff traf er zum 8:0-Endstand – die Krönung eines Spiels, in dem der SV Brake über weite Strecken nach Belieben kombinierte.

Fazit:

Der SV Brake zeigte eine in allen Mannschaftsteilen überzeugende Leistung und ließ dem FC FW Zetel nicht den Hauch einer Chance. Vor allem in der ersten Halbzeit stellte die Heimelf früh die Weichen auf Sieg. Mit Jan Speer, Miklas Kunst und weiteren Torschützen hatte Brake gleich mehrere Spieler in Topform. Für Zetel war es ein Abend zum Vergessen – und ein klarer Auftrag zur Aufarbeitung.