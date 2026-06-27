SV Brake stellt neuen Teammanager vor: Jo Alder übernimmt Nachfolger von Daniel Drozlik von p.s. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Brake hat eine wichtige Personalentscheidung abseits des Spielfelds getroffen und mit Jo Alder einen neuen Teammanager für die erste Herrenmannschaft präsentiert. Der erfahrene Fußballfachmann aus der Region übernimmt die Aufgabe mit sofortiger Wirkung und wird den Bezirksligisten nach dem Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems künftig in organisatorischen und sportlichen Belangen unterstützen.

Alder bringt nach Angaben des Vereins langjährige Erfahrung, ein großes Netzwerk sowie eine enge Verbundenheit zum regionalen Fußball mit und soll damit eine wichtige Rolle im Umfeld der Mannschaft einnehmen. Als Teammanager wird er künftig die Schnittstelle zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vereinsführung bilden und dazu beitragen, die organisatorischen und sportlichen Rahmenbedingungen weiter zu stärken.

Jo Alder tritt die Nachfolge von Daniel Drozlik an, der sein Amt zum Ende der vergangenen Saison niedergelegt hatte. „Der SV Brake heißt Jo Alder herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, teilte der Verein mit. Zudem wünschen die Verantwortlichen dem neuen Teammanager „viel Erfolg und viel Freude bei seiner neuen Aufgabe“ und sind überzeugt, dass er mit seinem Engagement einen wertvollen Beitrag zur weiteren positiven Entwicklung der ersten Mannschaft leisten wird.