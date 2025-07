SV Brake startet mit klarem 5:1-Erfolg in die Vorbereitunuer Bericht

Brake – Starker Auftritt zum Auftakt! Der SV Brake hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung mit einem überzeugenden 5:1 (3:0) gegen den VfL Oldenburg gewonnen und dabei schon eine sehr reife Leistung gezeigt. Das Team von Trainer Malte Müller präsentierte sich bereits früh in der Vorbereitung in ansprechender Form und machte Lust auf mehr.



Dominanter Auftritt von Beginn an



Von der ersten Minute an übernahm der SVB im heimischen Polyrasen -Stadion die Kontrolle. Die Mannschaft stand kompakt, agierte aggressiv im Gegenpressing und überzeugte durch sicheres Passspiel. Belohnt wurde der couragierte Auftritt bereits früh: Jan Speer erzielte per Elfmeter den Führungstreffer und läutete damit eine starke erste Hälfte ein.

Kurz darauf war es Neuzugang Dennis Wego, der gleich doppelt zuschlug und seine Abschlussqualität unter Beweis stellte. Mit seinem Doppelpack stellte er die Weichen früh auf Sieg. Zur Pause stand es folgerichtig 3:0 – eine klare Angelegenheit.



Oldenburg kommt auf, Brake bleibt cool



Im zweiten Durchgang kam der VfL Oldenburg besser aus der Kabine und nutzte eine Unachtsamkeit der Braker Defensive zum 3:1-Anschlusstreffer. Doch wer dachte, das Spiel könnte nochmal kippen, sah sich schnell getäuscht: Der SVB blieb stabil, agierte weiter konzentriert und setzte selbst wieder Akzente nach vorn.

Ilhan Tayser stellte mit einem präzisen Schuss den alten Abstand wieder her, ehe Kaan Er, ebenfalls ein Neuzugang, mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand ein starkes Debüt krönte. Trainer Müller nutzte die Gelegenheit um zahlreiche Wechsel vorzunehmen und verschiedenen Spielern Einsatzzeiten zu geben.



Trainer Müller zufrieden – Luft nach oben bleibt



Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Malte Müller durchaus zufrieden mit dem ersten Test seiner Mannschaft:

„Für den Auftakt war das sehr ordentlich. Klar, wir haben noch einiges zu tun, gerade bei der Chancenverwertung und im Spielaufbau. Aber viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wurden schon gut umgesetzt. Die Mannschaft war von Anfang an wach und hat sich für ihren Aufwand belohnt.“