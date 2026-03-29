SV Brake sendet im Abstiegskampf ein deutliches Lebenszeichen

– Foto: nordBlick24 (H. Hartmann)

Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SC Melle 03 rückt die Mannschaft bis auf zwei Punkte an die Nichtabstiegsplätze heran.

In der 27. Minute nutzte Dennis Wego einen Torwartfehler zur Führung, als er einen abgewehrten Ball gedankenschnell verwertete. Nur neun Minuten später erhöhte Kapitän Jan-Niklas Wiese per Handelfmeter auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.

Von Beginn an zeigte Brake eine konzentrierte und disziplinierte Leistung, vor allem in der Defensive. Die Gäste aus Melle hatten zwar phasenweise mehr Ballbesitz, fanden jedoch kaum Mittel gegen die kompakte Abwehr der Hausherren. Gleichzeitig präsentierte sich Brake im Angriff eiskalt.

Nach der Pause drängte der SC Melle 03 auf den Anschluss, doch Brake verteidigte weiterhin leidenschaftlich und hatte zudem das nötige Glück: Ein Abschluss der Gäste prallte an den Innenpfosten, eine weitere Großchance vereitelte Torhüter Sören Büsing mit einer starken Parade.

In der Schlussphase sorgte erneut Wego für die Entscheidung. In der 80. Minute traf er zum 3:0-Endstand und krönte damit seine starke Leistung mit einem Doppelpack. Mit nun elf Saisontoren gehört er zu den treffsichersten Spielern der Liga.

Durch den verdienten Heimsieg bleibt der SV Brake zwar auf Rang zwölf, setzt die Konkurrenz jedoch deutlich unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Hahn zeigt sich rechtzeitig zum Saisonendspurt in verbesserter Form – insbesondere die zuletzt stabilere Defensive könnte dabei zum entscheidenden Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden.