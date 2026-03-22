SV Brake meldet sich Eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück von Holger Hartmann · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

Archivaufnahme – Foto: nordBlick24 (H.Hartmann)

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Mit einem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg beim GW Firrel hat der SV Brake ein deutliches Lebenszeichen im Rennen um den Klassenerhalt gesetzt. In einem richtungsweisenden Duell zweier direkter Konkurrenten zeigte die Mannschaft eine geschlossene Teamleistung und belohnte sich mit drei enorm wichtigen Punkten.

Von Beginn an übernahm Brake die Kontrolle über das Spielgeschehen und ließ dem Gastgeber kaum Raum zur Entfaltung. Die defensive Stabilität war dabei der Schlüssel zum Erfolg: Über die gesamte Partie hinweg ließ die Abwehr nur eine nennenswerte Torchance zu. Trainer Jürgen Hahn lobte nach dem Spiel besonders die Disziplin und Geschlossenheit seines Teams gegen den Ball.

Auch offensiv wusste Brake zu überzeugen. Nach einer dominanten Anfangsphase brachte Jan Speer seine Mannschaft in der 22. Minute verdient mit 1:0 in Führung. In der Folge blieb Brake spielbestimmend, verpasste es jedoch zunächst, die Führung weiter auszubauen. Erst in der Schlussphase sorgte das Team für klare Verhältnisse: Mattes Oltmanns erhöhte auf 2:0, bevor Dennis Wego in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer den Auswärtssieg endgültig besiegelte. Insgesamt hätte der Erfolg sogar noch höher ausfallen können, da sich Brake auch im zweiten Durchgang mehrere gute Chancen erspielte.