SV Brake konnte die Führung nicht halten

Der SV Brake startete engagiert in die Partie und übernahm von Beginn an die Initiative. Bereits nach wenigen Minuten prüfte ein Distanzschuss die Firreler Defensive. Die Braker hielten ihr druckvolles Spiel aufrecht, setzten die schnellen Außen in Szene und erarbeiteten sich Chance um Chance. In der 7. Minute belohnte Dennis Wego den couragierten Auftritt und brachte Brake mit 1:0 in Führung.

Trotz weiterer Möglichkeiten wollte das zweite Tor nicht fallen. Brake blieb spielbestimmend, während Firrel zunächst Probleme hatte, ins Spiel zu finden. Doch gegen Ende der ersten Halbzeit gewannen die Gäste mehr Zugriff. In der 43. Minute nutzte Tristan Darsow eine Unachtsamkeit in der Braker Defensive und glich zum 1:1 aus. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel begann Brake erneut druckvoll. Firrel begegnete dem mit körperbetontem Spiel, das Schiedsrichter Nico Menke mit mehreren Gelben Karten eindämmen musste. In der 54. Minute verhinderte Keeper Büsing mit einer starken Parade die Gästeführung. In dieser Phase wurde das Spiel zerfahrener, geprägt von vielen kleinen Fouls und Kontern auf beiden Seiten.

Brake blieb gefährlich, scheiterte aber mehrfach am Firreler Torwart. In der 69. Minute vergab man eine Großchance, nur zwei Minuten später rettete Büsing erneut in höchster Not. Trainer Malte Müller brachte frische Kräfte, unter anderem feierte Jan Speer nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Entscheidung in der Schlussphase

In einem offenen Schlagabtausch hatte Brake in der 79. Minute die nächste große Möglichkeit, doch das Tor fiel auf der Gegenseite: Nach einer Standardsituation traf Firrel in der 83. Minute zum 1:2. Brake warf in den Schlussminuten alles nach vorne, Firrel verzögerte geschickt das Spiel. In einer hitzigen Endphase verteilte das Schiedsrichtergespann weitere Gelbe Karten und stellte einen Firreler Spieler mit Gelb/Rot vom Platz. Trotz Überzahl gelang Brake der Ausgleich nicht mehr.

Fazit

Brake zeigte eine kämpferische Leistung, verpasste es jedoch, die Torchancen konsequent zu nutzen. Das Team von Malte Müller ließ Herz und Einsatz auf dem Platz, musste sich aber erneut knapp geschlagen geben. In der Tabelle steckt Brake damit weiter im unteren Bereich fest. Nun gilt es, die Mannschaft schnell wieder aufzurichten, denn bereits am kommenden Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel in Melle die nächste schwere Aufgabe.