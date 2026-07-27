SV Brake gewinnt Wesermarsch-Derby im Bezirkspokal

Ein intensives Pokalspiel in Nordenham – Foto: nordBlick24 (H.Hartmann)

Nordenham erwischt den besseren Start Die Gastgeber aus Nordenham kamen gut in die Begegnung und belohnten sich früh für ihren engagierten Beginn. In der 9. Minute brachte Fynn Janßen den 1. FC Nordenham mit 1:0 in Führung. Nach einem gelungenen Start musste Brake zunächst reagieren, zeigte aber schnell, warum die Mannschaft zu den erfahrenen Teams der Region zählt.

Im Bezirkspokal kam es zum mit Spannung erwarteten Wesermarsch-Derby zwischen dem 1. FC Nordenham und dem SV Brake. Vor einer stimmungsvollen Kulisse entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der beide Mannschaften um jeden Ball kämpften. Am Ende setzte sich der SV Brake mit 3:1 durch, nachdem Nordenham zunächst in Führung gegangen war.

Nur wenige Minuten später schlug der SV Brake zurück. Jannes Vehrenkamp erzielte in der 18. Minute den 1:1-Ausgleich. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit vielen Zweikämpfen und hohem Tempo. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, ohne bis zur Pause weitere Treffer erzielen zu können.

Brake übernimmt nach der Pause die Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Brake zunehmend spielbestimmend. Die Gäste standen stabiler, erhöhten den Druck und kamen nun häufiger gefährlich vor das Nordenhamer Tor. Der FCN hielt kämpferisch dagegen, konnte die Braker Angriffe aber nicht dauerhaft stoppen.

Die Leistungssteigerung wurde in der 69. Minute belohnt: Miklas Kunst traf zum 2:1 für den SV Brake und drehte damit die Partie zugunsten der Gäste.

Nordenham versuchte anschließend noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu kommen. Doch Brake verteidigte konzentriert und setzte kurz darauf den entscheidenden Treffer. In der 75. Minute erzielte Mattes Oltmanns das 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Verdienter Pokalerfolg für Brake

In der Schlussphase brachte der SV Brake den Vorsprung sicher über die Zeit. Nordenham hatte sich über weite Strecken der Partie teuer verkauft und einen starken Beginn gezeigt, musste sich am Ende aber der größeren Effizienz und der besseren zweiten Halbzeit der Braker geschlagen geben.

Der SV Brake bewies nach dem frühen Rückstand Moral, steigerte sich im Verlauf des Spiels und zog mit einem 3:1-Derbysieg in die nächste Runde des Bezirkspokals ein.

Tore:

1:0 Fynn Janßen (9.) – 1. FC Nordenham

1:1 Jannes Vehrenkamp (18.) – SV Brake

1:2 Miklas Kunst (69.) – SV Brake

1:3 Mattes Oltmanns (75.) – SV Brake

Fazit: Ein spannendes und umkämpftes Derby, in dem Nordenham den besseren Start erwischte. Der SV Brake zeigte jedoch eine starke Reaktion, übernahm nach der Pause die Kontrolle und gewann aufgrund der Leistungssteigerung und der konsequenten Chancenverwertung verdient mit 3:1.