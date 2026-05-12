SV Brake gewinnt 3 Punkte gegen den Abstieg

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Foto: nordBlick24 (H. Hartmann)

Der SV Brake hat im Abstiegskampf der Landesliga Weser-Ems ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht VfR Voxtrup zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion und gewann verdient mit 3:0. Damit bleibt der Traum vom Klassenerhalt weiterhin am Leben.

Nach einem gut vorgetragenen Angriff war es Osama Kilany, der die Gastgeber mit dem wichtigen 1:0 in Führung brachte. Der Treffer sorgte nicht nur für Erleichterung auf dem Platz, sondern auch für neue Energie auf den Rängen. Mit der knappen Führung ging es anschließend in die Halbzeitpause.

Vor heimischer Kulisse war die Bedeutung der Partie von Beginn an spürbar. Für beide Teams ging es um enorm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Brake übernahm früh die Kontrolle über das Spiel, agierte konzentriert und ließ defensiv kaum Chancen zu. Gleichzeitig suchte der SVB immer wieder den Weg nach vorne und wurde dafür in der 34. Minute belohnt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brake die spielbestimmende Mannschaft. Die Defensive stand sicher, während offensiv weiter Druck aufgebaut wurde. Voxtrup versuchte zwar, zurück ins Spiel zu finden, doch der SVB verteidigte aufmerksam und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

In der Schlussphase machte Ilhan Tasyer schließlich alles klar. In der 77. Minute erhöhte er auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kurz vor dem Abpfiff setzte Tasyer mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum verdienten 3:0-Endstand.

Mit diesem Sieg erfüllt der SV Brake die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten souverän und sammelt drei extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Mannschaft steht nun bei 30 Punkten und bleibt damit in Schlagdistanz zu den direkten Konkurrenten. BW Lohne II besitzt zwar ebenfalls 30 Punkte, liegt aber aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem SVB. Auch TV Dinklage ist mit 31 Punkten weiterhin erreichbar.

Die kommenden Wochen versprechen nun maximale Spannung. In den letzten drei Saisonspielen warten echte Endspiele auf den SV Brake. Neben dem Duell gegen Tabellenführer Vorwärts Nordhorn kommt es auch zu direkten Abstiegsduellen gegen BW Lohne II und TV Dinklage. Gerade diese Begegnungen könnten darüber entscheiden, ob der SV Brake auch in der kommenden Saison in der Landesliga Weser-Ems vertreten sein wird.

Mit der Leistung gegen Voxtrup hat die Mannschaft jedoch gezeigt, dass sie bereit ist, bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zu kämpfen.