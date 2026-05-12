SV Brake erfüllt Pflichtaufgabe im Kellerduell 3:0 gegen Schlusslicht Voxtrup – Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt weiter von Holger Hartmann · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Foto: nordBlick24 (H. Hartmann)

Der SV Brake hat im Abstiegskampf der Landesliga Weser-Ems ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht VfR Voxtrup zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion und gewann verdient mit 3:0. Damit bleibt der Traum vom Klassenerhalt weiterhin am Leben.

Vor heimischer Kulisse war die Bedeutung der Partie von Beginn an spürbar. Für beide Teams ging es um enorm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Brake übernahm früh die Kontrolle über das Spiel, agierte konzentriert und ließ defensiv kaum Chancen zu. Gleichzeitig suchte der SVB immer wieder den Weg nach vorne und wurde dafür in der 34. Minute belohnt.

Nach einem gut vorgetragenen Angriff war es Osama Kilany, der die Gastgeber mit dem wichtigen 1:0 in Führung brachte. Der Treffer sorgte nicht nur für Erleichterung auf dem Platz, sondern auch für neue Energie auf den Rängen. Mit der knappen Führung ging es anschließend in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brake die spielbestimmende Mannschaft. Die Defensive stand sicher, während offensiv weiter Druck aufgebaut wurde. Voxtrup versuchte zwar, zurück ins Spiel zu finden, doch der SVB verteidigte aufmerksam und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.