SV Brachelen sichert sich Defensivkraft Özdemir

Özdemir, der als vielseitiger Defensivspieler gilt, absolvierte in der laufenden Spielzeit 18 Partien für Uevekoven und bereitete zwei Treffer vor. Zuvor stand er unter anderem für Viktoria Katzem und in der Jugend für den FC Wegberg-Beeck auf dem Platz. Neben 29 Einsätzen in der Kreisliga A kann er auch auf 45 Spiele in der Bezirksliga zurückblicken.

In Brachelen ist der Name Özdemir kein unbekannter. Sein Bruder Kaan spielte bereits für die Grün-Weißen – nun folgt ihm Oguzhan. Mit 45 Punkten rangiert der SV Brachelen derzeit auf Rang sechs der Kreisliga A Heinsberg. Der Transfer deutet darauf hin, dass der Verein bereits die kommende Saison im Blick hat – mit dem Ziel, die eigene Defensive weiter zu stabilisieren und den Konkurrenzkampf im Kader zu erhöhen.