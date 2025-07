SV Brachelen: An die tolle Saison anknüpfen

Gemeinsam mit dem SV Brachelen waren Eintracht Kempen, Germania Rurich und der SV Breberen vor der abgelaufenen Spielzeit in die Kreisliga A aufgestiegen. Rurich und Breberen sind dem direkten Abstieg knapp entkommen, während Kempen wieder in die B-Liga gehen muss. Brachelen hingegen hat eine hervorragende Saison hingelegt, die mit dem fünften Platz und 49 Punkten endete.

Kann man der Mannschaft überhaupt einen Vorwurf machen kann, dann wohl den Verlauf der letzten vier Spiele der Rückrunde. Lediglich lediglich am letzten Spieltag beim 2:2 gegen den SC Selfkant holte der SV einen Punkt. Gegen den SV Waldenrath/Straeten (5:7), Union Schafhausen II (2:4) und gegen die SG Union Würm/Lindern (0:3) setzte es hingegen Niederlagen. Kein gelungener Abschluss der Saison. Hatte man nach der Hinrunde noch den vierten Platz belegt, so reichte es in der Rückrundentabelle „nur“ für Platz neun nach fünf Niederlagen. Diese Resultate trieben das Gegentore-Konto noch auf 59 Tore.

Der Spieler der Saison

Unter vielen Akteuren, die ihren Anteil an der tollen Spielzeit hatten, stach zum Beispiel Fynn-Luca Redwand hervpr, der bei allen 30 Partien auf dem Platz stand. Ein Fixpunkt in Brachelen ist auf jeden Fall auch Kapitän Marco Weingart. Es sind nicht nur die elf Treffer, die Weingart erzielte, vielmehr geht er „auch neben dem Platz voran“, wie es zur offiziellen Vertragsverlängerung auf der vereinseigenen Homepage zu lesen war.

So geht es weiter

In Brachelen ist man zufrieden mit den gezeigten Leistungen und will an sie auch im kommenden Winter anknüpfen. Bereits im Winter wurde der Vertrag mit Spielertrainer Danny Fäuster verlängert. Dies sei für den SV Brachelen mehr als nur eine Unterschrift gewesen, vielmehr ein starkes Zeichen, so der Verein. Die Weichen seien gestellt, um noch mehr zu erreichen.

Nach aktuellem Stand der Dinge wird Fäuster weitgehend mit dem selben Kader weiterarbeiten können. Hinzu kommt allerdings für die Abwehr Oguzhan Özdemir, der zuletzt Stammspieler bei Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven war. Außerdem stoßen vom SV Helpenstein Alexander Kohlen und Henrik Hayen dazu. Nicht mehr im Trikot des SV Brachelen läuft zukünftig Florian Czech auf, den es zu Viktoria Gevenich in die Dürener Kreisliga zieht.