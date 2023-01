SV Bosporus Eltville: Haben unsere Ziele schon fast erreicht Der A-Ligist im Winter-TÜV: Der SV plant schon für die nächste Saison und will eine junge Mannschaft aufbauen

Murat Erkan beantwortete folgende Fragen für den SV Bosporus Eltville.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Als Aufsteiger war das Ziel ganz klar der Klassenerhalt. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, kann man davon ausgehen, dass wir unser Ziel in der Hinrunde schon erreicht haben. Nun heißt es sich hier zu etablieren und zu zeigen, dass wir mindestens dauerhaft in die A-Liga gehören. Die obere Tabellenhälfte sollte realistisch sein und den Meisterschaftskandidaten fußballerisch das Leben schwer machen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Um ehrlich zu sein, planen und denken wir schon an die nächste Saison 2023 / 2024. Wir waren in den letzten Jahren sehr engagiert und der Verein ist enorm größer und sehr stark geworden. Der Vorstand ist gesund gewachsen und ebenfalls kommen neue Mitglieder dazu. Das ist schon sehr familiär. Wir nennen uns auch die Bosporus-Familie. Ich denke wir ernten momentan und die nächsten Jahre die Früchte unserer Arbeit. Die Priorität und der Fokus sind, eine junge und starke Mannschaft aufzubauen, um langjährig qualitativ und erfolgreich Fußball spielen zu können. Wir haben momentan auch das Thema, der Bau eines Vereinsheimes. Wir sind mittlerweile ein 45-jähriger Verein, der leider noch kein Vereinsheim hat. Wir hoffen im kommenden Jahr in die Bauphase übergehen zu können, selbstverständlich spielt hier die Stadt Eltville, unsere Sponsoren und Mitglieder eine große Rolle. Sowohl sportlich als auch im Vereinsnamen haben wir uns dazu entschlossen, das Projekt „Fairplay Hessen“ zu unterstützen und sind seit kurzer Zeit Partner dieses Netzwerks. Auch wir wollen den Kampf gegen Gewalt und Rassismus im Sport die Stirn halten.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Abgänge: